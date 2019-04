Wetter in Franken: Ferienbeginn startet trüb - wolkig mit örtlichen Regenfällen

Eine Woche vor den Osterfeiertagen steht den Menschen in Bayern ein trübes und nasses Wochenende bevor. "Örtlich Regen, in den Mittelgebirgen und am Alpenrand Schnee", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit.

Wie Wetterexperte Stefan Ochs berichtet, sollen sich über das gesamte Wochenende Wolkenfelder mit schwachen bis mäßigen Nordostwinden über Franken ziehen. Die Sonne scheint nur in 30 % der astronomisch möglichen Zeit. Am Freitag bleibt es trocken.

Winterlich kalt im Frankenwald

Die Temperaturen bleiben am Samstag bei zwei Grad im Frankenwald und bis zu neun Grad am Inn eher frisch. In der Nacht zum Sonntag müssen Autofahrer in Unterfranken mit glatten Straßen rechnen. Den Angaben zufolge bleibt auch der Sonntag grau und wenig frühlingshaft. Zeitweise soll es regnen. Dazu weht ein frischer Nordostwind.

Die kommende Woche sieht hingegen mit Höchsttemperaturen von 14 Grad am Montag auf 20 Grad am Freitag freundlicher aus. Dabei soll es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei bleiben. Wetterexperte Ochs erklärt das mit einem starken Hoch, der über Nordeuropa zieht, aus dem trockene Luft ausfließt. Darin erkennt er eine längere niederschlagsarme Periode mit hohen Verdunstungsraten.

Sowohl am Wochenende als auch in der kommenden Woche wird Nachtfrost sowie Bodenfrost in ungünstigeren Lagen verhergesagt.