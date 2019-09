Wetter in Franken: Es wird wieder ungemütlich

Während wir am Mittwoch noch sonnige Temperaturen bis 26 Grad genießen können, wird das Wetter in Franken ab Donnerstag nicht mehr ganz so sommerlich: Laut Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach fallen die Temperaturen auf 20 Grad.

Ein Kaltfront aus dem Atlantik bringt auch frischen Nordwestwind mit. Am Freitag wird es dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bewölkt, aber in Franken bleibt es wohl trocken. Im nördlichen Franken kommt sogar zeitweise die Sonne heraus.

Regen kommt zum Wochenende

Am Wochenende kommt dann der Regen: Stefan Ochs berichtet, dass es am Samstag vereinzelt, am Sonntag wohl flächendeckend Regenschauer geben wird. Die Temperaturen sinken auf maximal 18 Grad.

Auch die nächste Woche ist wohl geprägt von den kalten Luftmassen.