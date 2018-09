Wetter in Franken: Erst Bodenfrost dann bis zu 30 Grad

Am Donnerstagabend überquert Franken laut dem Herzogenauracher Wetterexperten StefanOchs von Nordwesten her eine Kaltfront. In ihrem Vorfeld ist es tagsüber wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern bei maximal 24 bis 27 Grad. Am Abend folgt dann das Regenband der Kaltfront. Dabei gibt es einzelne starke Böen aus Nordwest.

Am Freitag ist es im Bereich eines schwachen Azorenhochkeils wechselnd bis stark bewölkt mit gelegentlichen Zwischenaufheiterungen. Geringer Regen ist nicht ausgeschlossen, meist sollte es aber trocken bleiben. Maximal werden 21 bis 23 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus Nordwest.

In der zweiten Hälfte der Nacht zum Samstag überquert zieht von Nordwesten her eine weitere Kaltfront über Franken. Ihr folgt deutlich trockenere, aber nur geringfügig kühlere Luft. Die Taupunkte sinken von 13 auf 5 Grad. Nachdem es im Bereich der Front noch einzelne leichte Schauer gibt, stellt sich anschließend wieder mal Wüstenwetter ein.

Tagsüber ist es am Samstag heiter und trocken bei maximal 21 Grad. Und auch am Sonntag scheint die Sonne ungestört, wobei dann sogar 24 Grad erreicht werden. Der schwache bis mäßige Westwind flaut am Sonntag ab.

Von Montag auf Dienstag zieht der Hurrikan Helene von den Azoren kommend nach Schottland, wobei er sich in ein normales Sturmtief verwandelt. Auf seinem Weg nach Norden zieht er eine regelrechte Heißluft-Schleppe aus der Sahara heraus und lenkt diese nach Mitteleuropa. Daher ist es bei uns in der nächsten Woche sonnig und ungewöhnlich warm mit Höchsttemperaturen nahe 30 Grad.

In der Nacht zum Sonntag besteht in der eingeflossenen trockenen Luft die Gefahr von Bodenfrost, in zwei Metern Höhe kann es bis auf zwei Grad abkühlen. In der nächsten Woche wird die Luft wieder deutlich feuchter, sodass die nächtlichen Minima wieder auf 10 Grad ansteigen.