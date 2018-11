Wetter in Franken: Die neue Woche wird nass, stürmisch und frostig

Am Donnerstag bringen starke Südostwinde in höheren Schichten trockene und milde Luftmassen nach Franken. In Bodennähe bleibt die Luft allerdings noch kälter. Dadurch steigen die Temperaturen auch nur ganz gering von 3 auf 5 Grad an. Die Wolkendecke bricht nur hin und wieder auf.

Kaltfront erreich Franken

Eine Kaltfront erreicht Franken am Freitag und bringt vor allem am Nachmittag und Abend nach einem trockenen Donnerstag Regen mit sich. Die Temperaturen sinken dabei aber nur ganz minimal auf 4 Grad ab. Das Wochenende startet am Samstag mit wechselhaftem Wetter zwischen Sonnenschein und dichter Wolkendecke. Tagsüber bleibt es niederschlagsfrei und die Temperaturen klettern auf 8 Grad.

Die neue Woche startet mit mehreren Tiefs, die über Norddeutschland in östliche Richtung ziehen. Der Regen hält diesmal länger an und ist laut Wetterexperte Stefan Ochs auch ergiebig mit rund zehn Litern pro Quadratmeter. Dazu wehen starke bis stürmische Böen. In den Nächten zum Mittwoch und Donnerstag gibt es Frost bei bis zu -5 Grad. Danach wird die Luft wieder feuchter und es kühlt nicht mehr so stark ab.

Regen und glatte Straßen

Laut dem ICON-Wettermodell kann es in der Nacht zum Donnerstag etwas regnen und vor allem im Bereich des nördlichen Steigerwalds für Autofahrer glatt werden. Regnerisch und glatt geht es auch am Donnerstagabend weiter. Der Wetterexperte hält die ICON-Vorhersage jedoch für eher unwahrscheinlich.

An der Messstelle Kirchehrenbach im oberfränkischen Landkreis Forchheim ist der Grundwasserpegel in den vergangenen Wochen stark gesunken. Derzeit besteht dort der niedrigste Wert seit Messbeginn im Jahr 1997. "An vielen anderen Messstellen sind die Stände sehr niedrig, aber nicht so extrem wie in Kirchehrenbach", sagt Stefan Ochs.

Der Dezember wird richtig nass

Der November habe bisher nur ein Zehntel der durchschnittlichen Niederschlagswerte eingebracht und wird ebenfalls zu trocken ausfallen. Der Dezember soll endlich Abwechslung und mehr Regen bringen. Laut Stefan Ochs steuere dann nämlich ein Regengebiet nach dem anderen auf Franken zu.