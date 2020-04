Franken vor 44 Minuten

Wetter

Wetter in Franken: Ausblick auf Ostern - warum der DWD trotz guten Prognosen trotzdem warnt

Frühsommerliche Temperaturen und Sonnenschein - was so schön sein könnte, hat in Zeiten von Ausgehbeschränkungen einen faden Beigeschmack. Der DWD warnt jedoch aus einem anderen Grund.