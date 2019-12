Wetter in Franken: 10 Grad zum zweiten Advent? Warnung vor Sturmböen

Der zweite Advent wird stürmisch - und ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit: Milde Meeresluft sorgt am zweiten Adventswochenende für milde Temperaturen in Franken und Bayern.

Wetter am 2. Advent: Regen und Sturm drohen am Sonntag

Am Sonntag gibt es anfangs Wolkenauflockerungen. Nachmittags erreicht die Region das Regengebiet einer Kaltfront, wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt. Auch die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagen "immer mal wieder Regen" voraus. Die Temperaturen im Freistaat steigen auf vier bis neun Grad. Am Sonntagabend kann das Thermometer sogar auf plus zehn Grad steigen, prognostiziert Stefan Ochs. In München können es sogar zwölf Grad werden.

Von Franken bis ins westliche Alpenvorland wehen das gesamte Wochenende stürmische Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Auf den Mittelgebirgen und den Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Auch für mehrere fränkische Regionen liegen aktuell Warnungen vor. Mehr dazu lesen Sie im Unwetter-Ticker auf inFranken.de.

Franken-Wetter: So geht es in der nächsten Woche weiter

In der Nacht zum Montag lassen die Regenfälle wieder nach - zumindest in Franken. Im restlichen Bayern startet die Woche mit kräftigen Schauern. Der Montag wird in unserer Region dann wechselnd bewölkt mit zahlreichen Regenschauern, die am Abend oberhalb von 500 Metern in Schneeregen übergehen. Auch jetzt gibt es hier und da noch stürmische Böen im Freistaat. Auf exponierten Berggipfeln meldet der DWD orkanartige Böen.