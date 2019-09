Wie wird das Wetter in diesem Winter? Der Herbst hält bereits Einzug in der Region- bald steht der Winter 2019 vor der Tür. Doch erleben wir überhaupt die vierte Jahreszeit als klassischen Winter mit Schnee, Glatteis und weißen Weihnachten? Verschiedenste Wetterexperten geben dazu ihre Prognosen ab: Der inFranken.de-Ticker für das Wetter im Winter 2019 behält dabei den Überblick.

Wetter im Winter 2019: Erleben wir eine warmen Winter ohne Schnee?

Aus meteorologischer Perspektive beginnt der Winter offiziell am 1. Dezember 2019. Die US-Experten des Wetterdienstes "National Oceanic" haben eine Prognose für diesen Zeitraum aufgestellt: Diese fällt ernüchternd aus. Schenkt man dem Langfristmodell der Meteorologen Glauben, wird der diesjährige Dezember, insbesondere im Norden Deutschlands, wärmer als das langjährige Mittel.

Demnach wird es 0,5 bis 1 Grad Celsius wärmer werden. Im Süden Deutschlands, also Bayern - insbesondere Franken - werden für einen Winter durchschnittliche Temperaturen erwartet.

Weiße Weihnachten 2019? Höhenlagen in Franken haben gute Chancen

Vorhersagen, ob 2019 Schnee im Winter fällt, sind zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 18. September 2019) noch relativ vage. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass im Dezember - vor allem an Weihnachten - in den Höhenlagen des süddeutschen Raumes Schnee fällt: Davon könnten die fränkischen Regionen über 1000 Meter betroffen sein, wie beispielsweise das Fichtelgebirge in Oberfranken.

Meteorologin mit Wetterausblick: Droht bald eine Extremkälte?

Wie bereits angedeutet, ist die Wettervorhersage für den Winter 2019 noch relativ undurchsichtig. Was allerdings eindeutig ist, ist wie sich die Wetterlage zusammensetzt. Zum einen wird das Wetter von warmer Atlantikluft und zum anderen von kühleren Luftmassen aus dem Osten Europas beeinflusst, wie die Wetter-Experten vonaufzeigen.

Die Wetterexperten von The Wheater Channel haben langfristige Wettermodelle analysiert. Nach dem extremen Hitzesommer, strömt eisige Luft nach Franken: Mehr Informationen im Video.

Wetter aktuell: Die Quellen des Winter-Tickers

