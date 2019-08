Wetter für Franken: Nach Regen und kühlen Tagen - so wird das Wochenende

Wetteraussichten machen Hoffnung: Schmuddelwetter in Franken vorerst vorbei? Das Wetter in dieser Woche ist nun wirklich nicht sommerlich. In Franken haben Wolken und immer wieder Regen das Sagen - die Temperaturen dümpeln irgendwo bei 20 Grad.

Am Freitag aber soll das Wetter wieder besser werden, schreibt der Wetter-Ochst Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Zwar könne es vereinzelt am Morgen noch regnen, dann aber sollen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad steigen.

Ähnlich soll es am Samstag weitergehen: "Am Samstag ist es überwiegend stark bewölkt. Gelegentlich regnet es. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 25 Grad", schreibt der Wetter-Ochs in seiner Wettervorschau.

Am Sonntag 30 Grad möglich

Dann aber soll der Sommer nach Franken zurückkehren: Die Temperaturen sollen auf bis zu 30 Grad steigen. Das Portal wetteronline.de hat ähnlich freundliche Aussichten für unsere Region. Am Abend dann aber kündigt wetteronline.de vermehrt Gewitter und einen stürmischen Wind an. Davon könnte auch das Konzert von Michael Patrick Kelly auf dem Coburger Schlossplatz betroffen sein.

Zu Beginn der nächsten Woche meldet das Portal dann Temperaturen um die 22 Grad, etwas Regen und viel Sonne an. Das topaktuelle Wetter für ihre Region finden sie hier bei inFranken.de.