Wetter-Chaos in Franken: Erst 17 Grad und Sonne - dann Schneeschauer

Am Samstag (28. März 2020) wird es frühlingshaft. Die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad. Der Tag beginnt sonnig, im Laufe des Nachmittags wird es dann zunehmend wolkig. Es bleibt trocken. Der Wind weht nur noch schwach und dreht von Ost auf Nord, wie der fränkische Wetterexperte Strafn Ochs berichtet. In der Nacht zum Sonntag (29. März 2020) wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nach dann zunehmend regnerisch.

Außerdem: So warm wie am Samstag wird es laut Wetterochs für längere Zeit erstmal nicht mehr. Am Sonntag und Montag kommen starke Nord- bis Ostwinde in Böen auf die Region zu. Sie bringen Kaltluft aus der Arktis mit sich.

Wetterbericht für Sonntag: Schneeschauer sind möglich

Insgesamt ist es wechselnd bewölkt. Am Montag (30. März 2020) heitert es zunehmend auf. "Leichte Schneeregen- und Schneeschauer treten am ehesten am Sonntagabend auf", heißt es in der Prognose vom Wetterochs weiter.

Zum Video "18°C und Schnee! Zickzack-Frühling bringt uns irres Wetter!"

Am Montag gehen die Höchsttemperaturen von zehn auf sechs Grad zurück. Am Dienstag und Mittwoch kann sich die eingeflossene Luft laut Wetterochs unter Hochdruckeinfluss (viel Sonnenschein, trocken) wieder etwas erwärmen. Dann werden neun bis zwölf Grad erreicht. Der Wind weht nur schwach.

In der zweiten Wochenhälfte folgt ein weiterer Kaltluftvorstoß. Dieser kommt aus Nordwest - vom Nordmeer über die Nordsee. "Dadurch ist nun mehr Feuchtigkeit im Spiel, es gibt zahlreiche Regen-, Schnee- und Graupelschauer und auch einzelne Gewitter", berichtet der Wetterochs weiter. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad.

Kalte Nächte: Temperaturen gehen ins Minus

Die nächtlichen Tiefsttemperaturen steigen dem Wetterdienst nach zunächst auf plus zwei Grad. In der ersten Hälfte der nächsten Woche sinken sie dann vorübergehend auf minus drei Grad.

Lesen Sie auch: Vitamin D hat unter den Vitaminen eine Sonderstellung. Es wird nicht nur über die Ernährung aufgenommen, sondern auch vom Körper selbst produziert - vor allem durch die Aufnahme von Sonnenstrahlen. Vitamin-D-Mangel indes erhöht die Sterblichkeit.