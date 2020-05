Pfingsten 2020 steht bevor. Für das Wochenende inklusive Pfingstmontag (29. Mai 2020-1. Juni 2020) haben Meteorologen bereits Wetter-Vorhersagen bekannt gegeben. Bei einem Aspekt sind sie sich einig: Es wird sonnig.

Stefan Ochs, Wetterexperte aus Herzogenaurach, rechnet beispielsweise mit frühlingshaften Temperaturen: "Im gesamten Zeitraum heiter bis wolkig, trocken und rund 20 Grad warm", sagt er. Demnach wird der Pfingstmontag (1. Juni 2020) mit 23 Grad Celsius Höchsttemperatur der wärmste Tag. Die Experten von wetter.com gehen sogar von Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius aus: Allerdings betrifft dies wohl eher andere Region Süddeutschlands und nicht Franken.

Wetter an Pfingsten 2020: Tagsüber warm, nachts kalt

Verantwortlich für das schöne Pfingstwetter ist ein Hoch, das von Großbritannien in Richtung Skandinavien wandert. Die Randausläufer dessen streifen die fränkischen Regionen. Dies beinhaltet einen mäßigen Nordostwind. In den Nächten kühlt es hingegen ab. "Nachts kühlt es recht kräftig ab auf 8 bis 4 Grad und in ganz ungünstigen Lagen ist in Bodennähe sogar geringer Frost möglich", so Ochs.