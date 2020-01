Wetter: Kälte und Frost bestimmen die Wetterlage

Fällt Schnee in der Region?

Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte

Autofahrer sollten besonders aufpassen

Neues Jahr, neues Wetter?

ein Überblick:

Aktuelles Wetter: Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

Der Winter scheint auch 2020 noch keinen Einzug in Deutschland zu halten. Trotz nächtlichen Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, Raureif in den Morgenstunden und glatten Straßen, schneit es wohl weiterhin nicht. Die Wetterprognose der Meteorologen für die bevorstehenden Tagen sehen Tristesse und Regen vor. Kalt bleibt es dennoch -

Das aktuelle Wetter beschert dem Süden Deutschlands Nächte mit Temperaturen um null Grad Celsius. Den Experten von wetter.com zufolge, herrscht dabei, wie in der Nacht auf Donnerstag (2. Januar 2020), ein erhöhtes Regenrisiko. Im Laufe der Tage sinkt dieses allerdings. Im mittelfränkischen Nürnberg liegt dieses am Freitag (3. Januar 2020) nicht über 50 Prozent. Im Bereich Unterfranken ist dieses Risiko noch niedriger: In Würzburg liegt es am Freitag bei 35 Prozent. Im oberfränkischen Bamberg wird ein ähnlicher Wert prognostiziert.

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs sagt zu möglichen Regenfällen vor dem Wochenende: "Niederschläge fallen noch nicht." Allerdings erwartet er diese am Samstag und Sonntag (5. Januar 2020). Vereinzelte Schauer sind demnach vorstellbar. In Kombination mit klirrendkalten Temperaturen, birgt das ein Gefahrenrisiko in Süddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis Donnerstag vor Glätte. Insbesondere gefrierender Sprühregen steht damit im Zusammenhang. Zwar stuft der DWD diese Gefahr als "gering" ein, aber lokal kann es zu Glatteis und Reifglätte kommen. Das teilt Diplom-Meteorologe Bernd Zeuschner vom DWD mit.