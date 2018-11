Wer vermisst sein Schwein? Fränkische Polizei fängt es ein - Besitzer wird gesucht

Sprichwörtlich saumäßiges Glück hatte ein ausgewachsenes Hängebauchschwein am Freitagnachmittag in Aschaffenburg. Wie die ortsansässige Polizeiinspektion schreibt, entdeckten Passanten das Schwein ausgerechnet in der Nähe eines Grillplatzes am Mainaschaffer Holzweg und verständigten die Polizei. Eine Funkstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte das freilaufende Tier anschließend tatsächlich in diesem Bereich auffinden.

Polizei fängt Schwein ein

Da vor Ort kein verantwortlicher Tierhalter ermittelt werden konnte, war schnell klar, dass das Schwein vorübergehend eine neue Bleibe benötigt. Durch das anschließend beherzte Eingreifen von Polizei und Tierheim-Mitarbeitern konnte das zutrauliche Tier sicher eingefangen und wohlbehalten in die Obhut des Tierheims gegeben werden. Dort wartet es nun auf den bislang noch unbekannten Besitzer.

Wer vermisst sein Schwein?

Sie vermissen ein zutrauliches Hängebauchschwein? So wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230, bzw. mit dem Tierheim Aschaffenburg, in Verbindung zu setzen.