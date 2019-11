Franken Zehntausende demonstrieren in Franken für Klimaschutz

Die Aufforderung zum weltweiten Klimastreik teilzunehmen, richtet sich jedoch nicht nur an junge Menschen. Zur Unterstützung haben sie, unter dem Motto "Jetzt erst recht!" alle Generationen eingeladen. Damit sind sie nicht allein: Bisher haben auch weitere Organisationen wie "Amnesty International", die "Klima-Allianz" und "Bund Jugend "zur Unterstützung aufgerufen.

"Fridays for Future": Klare Forderungen an Klimapolitik

Unter dem Hashtag NeustartKlima fordert die Bewegung ein sofortiges Umsteuern als auch Maßnahmen, die zu Klimaneutralität im Jahr 2035 führen. Zudem zählt zu den Forderungen der Ausstieg aus der Kohle, eine Neuauflage der Energiewende und die Beendigung von Subventionen für Kohle, Öl und Gas.

Weltweiter Klimastreik: Hier wird in Franken demonstriert

Bisher sind für den weltweiten Klimastreik Demonstrationen in insgesamt 316 Städten geplant. Welche Städte in Franken daran teilnehmen, haben wir in einer kurzen Übersicht für Sie zusammengestellt:

Klimastreik in Aschaffenburg

12 Uhr: Kundgebung auf dem Theaterplatz mit anschließender Demonstration durch die Innenstadt

16 Uhr: Filmveranstaltungzum Thema "Klima" mit Voranmeldung (ohne kann keine Teilnahme garantiert werden)

20 Uhr: Soli-Party im Kutter (Dalbergstraße 6)

Würzburg: Hier wird für das Klima gestreikt

11 Uhr: weltweiter Klimastreik ab dem Hauptbahnhof Würzburg

Schweinfurt: Klimastreik am 29. November

13:30 Uhr:Streik auf dem Schillerplatz

14 Uhr: Streik auf dem Marktplatz

Klimastreik in Fürth

12:05 Uhr: Streik auf dem Grünen Markt

Nürnberg: Hier wird für das Klima gestreikt

12:05 Uhr: Ort wird noch bekannt gegeben

Außerdem sind Demonstrationen in den Städten Coburg, Bayreuth, Bamberg und Erlangen geplant. Dazu liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Weitere Städte finden sie hier auf der Aktionskarte von "Fridays for Future".

