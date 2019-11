Schweinfurt: Klimastreik am 29. November

13:30 Uhr:Streik auf dem Schillerplatz

14 Uhr: Streik auf dem Marktplatz

Klimastreik in Fürth

12:05 Uhr: Streik auf dem Grünen Markt

Nürnberg: Hier wird für das Klima gestreikt

12:05 Uhr: Ort wird noch bekannt gegeben

Außerdem sind Demonstrationen in den Städten Coburg, Bayreuth, Bamberg und Erlangen geplant. Dazu liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Weitere Städte finden sie hier auf der Aktionskarte von "Fridays for Future".

Gegenbewegung: Das ist "Fridays for Hubraum"

Die "Fridays for Future"-Proteste sind derzeit in aller Munde. Aktuell wächst eine Gegenbewegung heran: Mit "Fridays for Hubraum" gründete sich Ende September 2019: Was dahinter steckt und wie der Gründer tickt.