Großveranstaltungen bis Ende August sind verboten - Welche Feste und Events sind in Franken von der Coronakrise betroffen?

Am Mittwoch (15.04.2020) haben Bund und Länder beschlossen, Großveranstaltungen zunächst bis Ende August zu verbieten. Tags darauf bestätigte Ministerpräsident Markus Söder, dass auch in Bayern Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind. Darunter fallen sehr viele Feste und Veranstaltungen in Franken. Ein Überblick der wichtigsten Events, auf die wir in diesem Jahr leider verzichten müssen:

Unterfranken

Bad Kissingen: Rakoczy-Fest 24. bis 26.07.2020

Haßfurt: Unterfränkische Kulturtage 25.06. bis 04.07.2020, Tag der Franken 05.07.2020

Sand am Main: Weinfest 10. bis 13.07.2020

Volkach: Fränkisches Weinfest 13. bis 17.08.2020

Würzburg: Flamenco-Festival 17. bis 29.04.2020, Africa-Festival 29.05. bis 01.06.2020, Umsonst & Draußen Festival 18.06. bis 21.06.2020, Kiliani-Volksfest 03.07. bis 19.07.2020

Zeil am Main: Weinfest 01. bis 03.08.2020

Oberfranken

Bamberg: Kontaktfestival 21. bis 24.05.2020, Uni-Lauf 28.06.2020, Bamberg zaubert 17. bis 19.07.2020, Blues- & Jazzfestival 31.07. bis 09.08.2020, Sandkirchweih 20. bis 24.08.2020

Bayreuth: Maisel´s Weißbierfest 14. bis 17.05.2020, Bayreuther Volksfest 29.05. bis 08.06.2020, Bayreuther Festspiele 25.07. bis 30.08.2020

Coburg: Sambafestival 10. bis 12.07.2020, Coburger Vogelschießen 31.07. bis 09.08.2020, Coburger Open Air 20.08. bis 23.08.2020

Forchheim: Afrika Kulturtage 03.07. bis 05.07.2020, Annafest 24.07. bis 03.08.2020, Zirkart Festival 11.09. bis 13.09.2020

Hof: Hofer Volksfest 24.07. bis 02.08.2020

Kronach: Kronach leuchtet 24.04. bis 03.05.2020, Crana Historica 30.05. bis 01.06.2020, Kronacher Freischießen 13. bis 22.08.2020

Kulmbach: Altstadtfest 03. bis 05.07.2020, Kulmbacher Bierwoche 25.07. bis 02.08.2020

Lichtenfels: Schützenfest 10. bis 19.07.2020

Tambach: Tambacher Sommer 24.07. bis 02.08.2020

Pretzfeld: Fränkisches Kirschenfest 17.07. bis 21.07.2020

Mittelfranken

Dinkelsbühl: Summer Breeze Festival 12. bis 15.08.2020

Erlangen: Bergkirchweih 28.05. bis 15.06.2020

Nürnberg: Blaue Nacht 01. und 02.05.2020, Trempelmarkt 08.05.2020, Rock im Park Festival 05. bis 07.06.2020, Bardentreffen 31.07. bis 02.08.2020

Roth: Challenge Roth 05.07.2020

Rothenburg ob der Tauber: Taubertal-Festival 06. bis 09.08.2020

Ansbach: Ansbach Open 17. bis 19.07.2020 (neuer Termin wird gesucht)

Anmerkung der Redaktion: Bei der Liste handelt es sich um eine Zusammenstellung der Online-Redaktion von inFranken.de. Teilweise steht eine offizielle Bestätigung der Absage der genannten Veranstaltungen noch aus beziehungsweise es liegen noch keine Informationen darüber vor. Aufgrund der Beschlüsse von Bund und Ländern ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die aufgelisteten Veranstaltungen in 2020 ausfallen werden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.