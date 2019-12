Weihnachtswetter in Franken: Ungemütlich - Winterwetter ist weiter nicht in Sicht

Lediglich am Donnerstag dürfte es vorübergehend trocken bleiben, der Wind schwächt sich ab - so der DWD. Etwas skeptischer ist das Stefan Ochs: Ob das Zwischenhoch kräftig genug sein wird, die Wolken aufzulösen, sei unsicher. Es könne sogar hier und dort mal tröpfeln. Die Sonne scheint nur mit Glück. Der schwache Wind weht aus Südost.

Am Freitag müssen sich die Menschen in Bayern dann erneut auf Regen und in höheren Lagen auf Schnee einstellen. Bei einem schwachen bis mäßigen Westwind ziehen Wolkenfelder durch und bringe - je nach Wettermodell - mehr oder weniger ergiebige Regenfälle.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei +7 Grad. Nachts kann es bei zeitweiligem Aufklaren leichten Bodenfrost geben (Glättegefahr).

Ausblick für alle Winterurlauber

Im gesamten deutschen Alpenraum herrschte am Dienstag die Lawinenwarnstufe 3, wie der Lawinenwarndienst mitteilte. Darin werde sich auf absehbare Zeit auch nicht viel ändern: "Das Wetter bleibt unbeständig, die Lawinenlage wird angespannt bleiben."

rowa/mit dpa