Schon am Nachmittag wird es in der Region dunkel und die Temperaturen bewegen sich rund um den Gefrierpunkt. Die Zeit für Magenbrot, Kinderpunsch, gebrannte Mandeln und Glühwein ist gekommen: Die Weihnachtsmärkte in Franken öffnen. inFranken.de hat alle zu einer Übersicht zusammengefasst.

Weihnachtsmärkte in Oberfranken

Dabei wird zwischen Weihnachtsmärkten unterschieden, die länger als eine Woche stattfinden und Weihnachtsmärkten, die nur an punktuellen Terminen stattfinden.

"Dauerhafte" Weihnachtsmärkte in Oberfranken:

Bamberger Weihnachtsmarkt: Vom 26.11.2019 bis zum 23.12.2019 auf dem Maximiliansplatz in Bamberg, montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Hof: Vom 25.11.2019 bis zum 23.12.2019 in der Hofer Altstadt, montags bis samstags von 10 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Bayreuther Christkindlesmarkt: Vom 25.11.2019 bis zum 23.12.2019 in der Bayreuther Maximilianstraße, montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 19.30 Uhr, freitags und samstags von 10 Uhr bis 21 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Coburger Weihnachtsmarkt: Vom 29.11.2019 bis zum 23.12.2019 auf dem Marktplatz in Coburg, durchgängig von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Märchenwald Lichtenfels: Vom 30.11.2019 bis zum 23.12.2019 auf dem Lichtenfelser Marktplatz, montags bis freitags von 14 Uhr bis 19 Uhr und samstags sowie sonntags von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Forchheimer Weihnachtsmarkt: Vom 29.11.2019 bis zum 24.12.2019 auf dem Rathausplatz in Forchheim, montags bis freitags von 12 Uhr bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

"Punktuelle" Weihnachtsmärkte in Oberfranken:

Weihnachtsmarkt in Gerach: Am 23.11.2019 in der Unteren Dorfstraße 7 in Gerach, von 15 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Wildflecken: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 auf dem Rathausplatz in Wildflecken, samstags von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Egloffstein-Hundsboden: Am 24.11.2019 in Hundsboden 21a in Hundsboden, von 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Burgebrach: Am 24.11.2019 in der Hauptstraße in Burgebrach, von 10 bis 18 Uhr

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Burgebrach im Stadtteil Mönchherrensdorf: Am 24.11.2019 in Torgartenstraße 5 in Mönchherrensdorf in Burgebrach, von 13 bis 20 Uhr

Vorweihnachtsmarkt in Heroldsbach: Am 24.11.2019 auf dem Dorfplatz in Heroldsbach, von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Hallstadt: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 in Fischergasse in Hallstadt, freitags von 18 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags 15 bis 20 Uhr

Adventsmarkt in Kulmbach: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Altstadt, freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr

Adventsmarkt in Bamberg: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Sandstraße in Bamberg, freitag von 16 bis 20.30 Uhr, samstags von 11 bis 20.30 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Rödental: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Domäne Oeslau in Rödental, freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Gundelsheim: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Schlossstraße in Gundelsheim, Freitag bis Sonntag von 17 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ebermannstadt: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in Franz-Dörrzapf-Straße 10 in Ebermannstadt, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 10.30 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Seßlach: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Marktplatz in Seßlach, samstags 14 bis 23 Uhr und sonntags 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Weidhausen: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Rolf-Fischer-Platz in Weidenhausen, samstags von 16.30 bis 22 Uhr und sonntags 10 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Litzendorf: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 im Schimmelsgraben 2 in Litzendorf, samstags von 15 bis 0 Uhr und sonntags 13.30 bis 0 Uhr

Weihnachtsmarkt in Scheßlitz: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Rathausparkplatz in Scheßlitz, samstags 19 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr

Adventsmarkt in Bad Staffelstein: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf Marktplatz in Bad Staffelstein, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags 13 bis 18 Uhr

Adventsdorf Döbra in Schwarzenbach am Wald: Am 30.11.2019 auf dem Kirchplatz in Schwarzenbach am Wald, von 16 bis 19 Uhr

Kronacher Weihnacht: Vom 29.11.2019 bis zum 22.12.2019 an jedem Adventswochenende auf dem Marienplatz in Kronach, freitags und sonntags 14 bis 22 Uhr und samstags von 12 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt in Aufseß: Am 1.12.2019 in der Schulstraße in Aufseß, von 13.30 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Pottenstein: Am 1.12.2019 im Malerwinkel 3 in Pottenstein, von 11 bis 18 Uhr.

Graatzer Nacht in Marktgraitz: Am 1.12.2019 auf dem Marktplatz in Marktgraitz, von 13.30 bis 18.00 Uhr

Wirsberger Adventsmarkt: Am 1.12.2019 auf dem Marktplatz in Wirsberg, von 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Hollfeld: Am 1.12.2019 auf dem Marienplatz in Hollfeld, von 13 bis 20 Uhr

Nikolausmarkt in Neustadt bei Coburg: Vom 6.12.2019 bis zum 8.12.2019 auf dem Schützenplatz in Coburg, freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr

Romantischer Weihnachtsmarkt in Burgellern: Am 8.12.2019 auf dem Kirchplatz in Scheßlitz, von 13 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Gößweinstein: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Burgstraße in Gößweinstein, täglich von 10 bis 20 Uhr

DonBosco Weihnachtsmarkt in Bamberg: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 auf dem Jakobsplatz in Bamberg, samstags von 13 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 19 Uhr

12. Pettstadter Weihnachtsmarkt: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 auf dem Kirchplatz in Pettstadt, täglich von 16 bis 21 Uhr

6. Memmelsdorfer Weihnachtsmarkt: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Poststraße in Memmelsdorf, samstags von 16 bis 21.30 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr

4. Häusner Weihnachtsmarkt: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Dr-Kupfer-Straße 4 in Hausen, täglich von 13.30 bis 0 Uhr

Traditionsreiche fränkische Nacht in Bad Rodach: Am 15.12.2019 auf dem Schlossplatz in Bad Rodach, von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Bad Berneck im Fichtelgebirge: Vom 21.12.2019 bis zum 22.12.2019 auf dem Marktplatz in Bad Berneck, täglich von 13 bis 18 Uhr

Weihnachtsmärkte in Mittelfranken

Dabei wird zwischen Weihnachtsmärkten unterschieden, die länger als eine Woche stattfinden und Weihnachtsmärkten, die nur an punktuellen Terminen stattfinden.

"Dauerhafte" Weihnachtsmärkte in Mittelfranken:

Weißenburger Weihnacht: Vom 13.12.2019 bis zum 22.12.2019 auf Marktplatz in Weißenburg, montags bis freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr, samstags und sonntag von 14 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Aisch: Vom 06.12.2019 bis zum 15.12.2019 auf dem Neustädter Marktplatz, freitags von 17.30 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 16 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 14 Uhr bis 21 Uhr, montags bis donnerstags von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.Am 14.12.2019 ist der Weihnachtsmarkt von 14 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Altstädter Weihnachtsmarkt in Erlangen: Vom 26.11.2019 bis zum 24.12.2019 auf dem Altstädter Kirchenplatz, montags bis freitags von 12 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 12 Uhr bis 22 Uhr und sonntags von 12 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Erlanger Waldweihnacht: Vom 25.11.2019 bis zum 24.12.2019 auf dem Rathausplatz in Erlangen, montags bis freitags von 10 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 10 Uhr bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Historischer Weihnachtsmarkt in Erlangen: Vom 25.11.2019 bis zum 24.12.2019 in der Weißen Herzstraße 10a in Erlangen, montags bis freitags von 10.30 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 10.30 Uhr bis 22 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Ansbach: Vom 28.11.2019 bis zum 24.12.2019 auf dem Ansbacher Martin-Luther-Platz, sonntags bis mittwochs von 11 Uhr bis 20 Uhr und donnerstags bis samstags von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Fürther Weihnachtsmarkt: Vom 28.11.2019 bis zum 23.12.2019 in der Gustav-Schickedanz-Straße in Fürth, durchgängig von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl: Vom 28.11.2019 bis zum 22.12.2019 in der Dr-Martin-Luther-Straße in Dinkelsbühl, montags bis freitags von 13 Uhr bis 20 Uhr, samstags sowie sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Rothenburger Reiterlesmarkt: Vom 29.11.2019 bis zum 23.12.2019 auf dem Grünen Markt in Rothenburg ob der Tauber, montags bis donnerstags von 11 Uhr bis 19 Uhr und freitags bis sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Christkindlesmarkt in Nürnberg: Vom 29.11.2019 bis zum 24.12.2019 auf dem Hauptmarkt in Nürnberg, durchgängig von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Nürnberger Kinderweihnacht: Vom 29.11.2019 bis zum 24.12.2019 auf dem Hans-Sachs-Platz in Nürnberg, durchgängig von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

"Punktuelle" Weihnachtsmärkte in Mittelfranken:

Christkindls Markt in Roth: Vom 21.11.2019 bis zum 8.12.2019 immer von Donnerstag bis Sonntag auf dem Kirchplatz 4 in Roth, donnerstags und freitags 16 bis 20 Uhr und samstags und sonntags 14 bis 21 Uhr

Winterzauberland in Zirndorf: Vom 22.11.2019 bis zum 15.12.2019 an jedem Adventswochenende in der Weitersdorferstraße, freitags 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Bubenreuth: Am 23.11.2019 in der Hauptstraße 3 in Bubenreuth, von 14 bis 20 Uhr

Adventsmarkt in Muhr am See: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 in der Schloßstraße 4 in Muhr am See, samstags 15 bis 20 Uhr uns sonntags 13 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Heßdorf-Hammberg: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 auf dem Kirchenplatz 4 in Heßdorf, samstags 16 bis 20 Uhr und sonntags 8 bis 16 Uhr

Weihnachtsmarkt in Stein: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Mecklenburger Platz in Stein, freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 19.30 Uhr

Weihnachtsmarkt in Feucht: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Sparkassenplatz in Feucht, freitags 18 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 20 Uhr

Reichsstädtischer Weihnachtsmarkt in Bad Windsheim: Vom 29.11.2019 bis zum 22.12.2019 auf dem Marktplatz in Bad Windsheim, donnerstags 15 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags 13 bis 20 Uhr und sonntags 13 bis 20 Uhr

Erbacher Schlossweihnacht: Vom 29.11.2019 bis zum 22.12.2019 an jedem Adventswochenende auf dem Marktplatz in Erbach, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Schlossweihnacht in Adelsdorf: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 im Schlossgarten in Adelsdorf, samstags von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 18.30 Uhr

Weihnachtsmarkt in Adelsdorf: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 an den drei Kreuzen 3 in Adelsdorf, samstags und sonntags 13 bis 18 Uhr

Baiersdorfer Adventsmarkt: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Waaggasse, samstags 16 bis 21 Uhr und sonntags 14 bis 19 Uhr

Adventsmarkt in Heroldsberg: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Hauptstraße 104 in Heroldsberg, samstags 16 bis 20 Uhr und sonntags 14 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Büchenbach: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Rathausplatz in Büchenbach, samstags 15 bis 21 Uhr und sonntags 16 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Hilpoltstein: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Marktplatz, in Hilpoltstein, samstags 15 bis 22 Uhr und sonntags 13 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt in Abenberg: 30.11.2019 bis 1.12.2019 in der Burgstraße 16 in Abenberg, samstags 14 bis 21 Uhr und sonntags 13 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Thalmässing: Am 30.11.2019 in der Hauptstraße in Thalmässing, von 15 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Uttenreuth: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Danziger Straße 17 in Uttenreuth, samstags 9 bis 12 Uhr und sonntags 10.30 bis 13.30 Uhr

Weihnachtsmarkt in Wachenroth: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Straße Kleinwachenroth 7 in Wachenroth, samstags 15 bis 20 Uhr und sonntags 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Pegnitz: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in Pfarrer-Doktor-Vogl-Straße 2 in Pegnitz, samstags 14 bis 20 Uhr und sonntags 10.30 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Eckental-Eschenau: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Rathausplatz in Eckental-Eschenau, samstags 16 bis 21 Uhr und sonntags 14 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Rednitzhemmbach: Am 30.11.2019 auf dem Rathausplatz in Rednitzhemmbach, von 15 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt in Westheim: Am 1.12.2019 im Berghof in Westheim, von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt im Aurachtal-Münchaurach: Am 1.12.2019 am Mühlberg 1 im Aurachtal, von 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt im Aurachtal-Falkendorf: Am 1.12.2019 in der Hauptstraße 16, von 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Spardorf: Am 1.12.2019 in der Marloffsteiner Straße 2 in Spardorf, von 14.30 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Möhrendorf: Am 1.12.2019 in der Ortsmitte von Möhrendorf, von 15 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Buckenhof: Am 1.12.2019 in der Gräfenberger Straße 42 in Buckenhof, von 14.30 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach: Vom 5.12.2019 bis zum 8.12.2019 auf dem Marktplatz in Herzogenaurach, donnerstags 17 bis 20 Uhr, freitags 17 bis 21 Uhr, samstags 13 bis 21 Uhr und sonntags 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Aisch: Vom 6.12.2019 bis zum 8.12.2019 auf dem Marktplatz, freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags 14 bis 21 Uhr und sonntags 14 bis 19 Uhr

LandWeihnacht in Hemhof: Vom 6.12.2019 bis zum 8.12.2019 im Schloßhof 1 in Hemhof, freitags 16 bis 20 Uhr, samstags 14 bis 20 Uhr und sonntags 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Schwabach: Vom 6.12.2019 bis zum 15.12.2019 auf dem Königsplatz in Schwabach, donnerstags 16 bis 20 Uhr, freitags, samstags und sonntags 11 bis 20 Uhr

Treuchtlinger Schlossweihnacht: Vom 6.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Heinrich-Aurnhammer-Straße 3 in Treuchtlingen, freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Großhabersdorf: Vom 7.12.2019 bis zum 8.12.2019 auf dem Rathausplatz in Großhabersdorf, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Wendelstein: Vom 7.12.2019 bis zum 8.12.2019 in der Hauptstraße in Wendelstein, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr

13. Weisendorfer Weihnachtsmarkt: Am 8.12.2019 auf dem Kirchplatz in Weisendorf, von 13 bis 19 Uhr

Romantischer Weihnachtsmarkt in Gunzenhausen: Vom 12.12.2019 bis zum 15.12.2019 auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz 4 in Gunzenhausen, donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr

Sternlesmarkt in Wolframs-Eschenbach: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 im Kirchhof in Wolframs-Eschenbach, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Burgthann: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Burgstraße 1 in Burgthann, samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Gremsdorf: Am 15.12.2019 im Schulgarten in Gremsdorf, von 14 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ipsheim: Am 15.12.2019 in Burg Hoheneck in Ipsheim, von 15 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Bad Königshof: Am 21.12.2019 auf dem Marktplatz in bad Königshof, von 10 bis 17 Uhr

Weihnachtsmärkte in Unterfranken

Dabei wird zwischen Weihnachtsmärkten unterschieden, die länger als eine Woche stattfinden und Weihnachtsmärkten, die nur an punktuellen Terminen stattfinden.

"Dauerhafte" Weihnachtsmärkte in Unterfranken:

Bad Kissinger Lichterglanz: Vom 26.11.2019 bis zum 26.12.2019 in der Innenstadt, montags bis donnerstags 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags 10 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet

Aschaffenburger Weihnachtsmarkt: Vom 27.11.2019 bis zum 22.12.2019 auf dem Schlossplatz, montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet

Weihnachtsmarkt in Schweinfurt: Vom 28.11.2019 bis zum 23.12.2019 auf dem Marktplatz, sonntags bis mittwochs von 11.30 bis 21 Uhr und donnerstags bis samstags von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet

Würzburger Weihnachtsmarkt: Vom 29.11.2019 bis zum 23.12.2019 auf dem Marktplatz, montags bis samstags von 10 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet

"Punktuelle" Weihnachtsmärkte in Unterfranken:

Adventsmärktchen in Königsberg: Am 16.11.2019 am Schlossberg 11 in Königsberg, von 14 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ebern-Eichelberg: Am 23.11.2019 in der Oberen Klosterstraße 16 in Ebern-Eichelberg, von 15 bis 20 Uhr

Adventsmarkt in Hammelburg-Diebach: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 in der Sankt Georg Straße 1 in Hammelburg-Diebach, samstags 14 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr

Weihnachtsbasar in Bildhausen-Münnerstadt: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 in der Straße Maria-Bildhausen 1 in Bildhausen-Münnerstadt, samstags 13 bis 19 Uhr und sonntags 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Knetzgau-Oberschwappach: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 in der Scherenbergstraße 28 in Knetzgau-Oberschwappach, samstags 13 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 20 Uhr

Weihnachten im Schloss Münnerstadt: Vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019 in der Deutschherrnstraße 18 in Münnerstadt, samstags 13 bis 21 Uhr und sonntags 10 bis 18 Uhr

Adventsbasar in Aidhausen: Am 24.11.2019 in der Kaiserstraße 2 in Aidhausen, von 14 bis 20 Uhr

Fürstlicher Weihnachtsmarkt auf Schloss Schillingfürst: Vom 29.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf Schillingfürst in Schillingfürst, freitags 18 bis 21.30 Uhr, samstags 15 bis 22 Uhr und sonntags 14 bis 22 Uhr

Winterdorf in Bad Neustadt an der Saale: Am 29.11.2019 auf den Waldplatz in Neustadt an der Saale, von 17 bis 23 Uhr

Adventsmarkt in Lohr am Main: Vom 29.11.2019 bis zum 8.12.2019 in der Schanzstraße 85 in Lohr am Main, freitags und samstags 15 bis 21 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr

Adventsmarkt in Miltenberg: Vom 29.11.2019 bis zum 22.12.2019 an jedem Adventswochenende auf dem Marktplatz in Miltenberg, freitags 14 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 21 Uhr

Wichtelmarkt in Auxfeld: Am 30.11.2019 am Lindenhain in Auxfeld, von 14 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt in Untermerzbach: Am 30.11.2019 am Marktplatz in Untermerzbach, von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Eltmann: Am 30.11.2019 in der Wallburgstraße 1 in Eltmann, von 13 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Hammelburg: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Marktplatz, samstags von 15 bis 22 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ostheim vor der Röhn: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 in der Friedenstraße 7 in Ostheim vor der Röhn, samstags 13 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt in Werneck: Vom 30.11.2019 bis zum 1.12.2019 auf dem Balthasar-Neumann Platz in Werneck, samstags 16 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr

Adventszauber in Erlenbach am Main: Am 30.11.2019 auf dem Kirchplatz in Erlenbach, von 15 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ebern-Jesserndorf: Am 30.12.2019 auf dem Dorfplatz 6 in Ebern-Jesserndorf, von 14.30 bis 19 Uhr

Veitshöchheimer Altortweihnacht: 30.11.2019 bis 22.12.2019 auf dem Erwin-Vornberger-Platz in Veitshöchheim, samstags bis sonntags 14.30 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Ebern. Am 1.12.2019 auf dem Marktplatz in Ebern, von 10.45 bis 14 Uhr

Weihnachtsmarkt in Marktheidenfeld: Vom 5.12.2019 bis zum 8.12.20129 auf dem Marktplatz in Marktheidenfeld, donnerstags 17 bis 21 Uhr, freitags und samstags 11 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Maroldsweisach: Am 7.12.2019 auf dem Dorfplatz in Maroldsweisach, von 15 bis 21 Uhr

Glashütter Weihnachtsmarkt in Fabrikschleichach: Am 7.12.2019 im Balthasar-Neumann-Weg 1 in Fabrikschleichach, von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Iphofen: Vom 7.12.2019 bis zum 8.12.2019 auf dem Marktplatz in Iphofen, samstags 15 bis 21 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr

Adventsmarkt in Kirchaich: Am 8.12.2019 im Kirchweg in Kirchaich, von 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt im Schlosshof Kirchlauter: Am 8.12.2019 in der Hauptstraße 34 in Kirchlauter, von 14 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Kitzingen: Vom 13.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Schrannenstraße in Kitzingen, freitags 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 11.30 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Zeil am Main: Vom 14.12.2019 bis 15.12.2019 in der Innenstadt von Zeil am Main, täglich von 13 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt im Schlosspark Gleisenau in Ebelsbach: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 im Schlosspark Gleisenau in Ebelsbach, täglich von 15 bis 20 Uhr

Ochsenfurter Adventsgässel: Vom 14.12.2019 bis zum 15.12.2019 in der Ochsenfurter Innenstadt, samstags 14 bis 20 Uhr, sonntags 14 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Haßfurt: Am 16.12.2019 auf dem Marktplatz in Haßfurt, von 8 bis 18 Uhr

