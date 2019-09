Wechselhaftes Wetter in Franken: Nach schönem Tag kommt der Herbst zurück

Nach einem stürmischen und kalten Wochenstart bleibt das Wetter auch in den nächsten Tagen weiterhin wechselhaft. Die Temperaturen steigen dafür wieder etwas an. Am Samstagvormittag regnete es noch die meiste Zeit, nachmittags klart es dann wieder etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad, zeitweise kann es starke Windböen aus dem Südwesten geben.

Wetter: Sonntag wird der schönste Tag

Laut Wetterexperte Stephan Ochs gibt es die besten Aussichten für den letzten Tag der Woche: Den ganzen Sonntag lang bleibt es voraussichtlich trocken und warm mit Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad. Am Nachmittag fällt der Luftdruck allerdings, was eine Verschlechterung des Wetters ankündigt.

Aussichten für die kommende Woche: Tief bringt Sturm und Regen

In der Nacht zum Montag zieht ein Tief über Dänemark hin zur Ostsee und bringt zwischen 3 und 14 Uhr Sturm nach Franken. Die Böen können die Windstärke 9 von 16 erreichen. Über den Tag hinweg kann es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 20 Grad dennoch recht warm.

Warme Tage und kältere Nächte

Der Dienstagvormittag bleibt weitgehend trocken, bevor uns am Nachmittag das nächste Tief erwartet. Dieses bringt erneut Wolken, Regenschauer und stürmische Böen mit sich. Die Höchsttemperaturen am Dienstag liegen bei 21 Grad, die Nächte sind im gesamten Zeitraum mit höchstens zehn Grad deutlich kälter.