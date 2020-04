Warnung vor Sturmböen: Bereits in der Nacht auf Montag wird es in Franken ungemütlich

Zu Beginn der Woche wird es stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen (Stufe 2 von 4). Mit diesen sei in der Zeit von Montag (20. April 2020) ab 3 Uhr zu rechnen. Durch den starken Wind könnten etwa einzelne Äste herabstürzen, warnt der Wetterdienst.

Auch die Website Wetterochs.de warnt vor Sturmböen. Dort heißt es mit Blick auf die Woche vom 20. April 2020: "Der Ostwind ist im Mittel mäßig bis frisch und in Böen stürmisch (Beaufort 8). Sturmböen (Beaufort 9) treten in den Höhenlagen und lokal am Westrand (Fallwinde) der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz auf. Erst am Donnerstag lässt der Wind nach."

Vorsicht beim Autofahren: Staubstürme verringern Sichtweite

Die Tageshöchsttemperaturen klettern laut Wetterochs.de nach und nach von 18 Grad am Montag (20. April 2020) auf 22 Grad am Donnerstag (23. April 2020). Von Montag bis Donnerstag ist es wolkenlos. "Bemerkenswert sind die niedrigen Taupunkte nahe -5 Grad", heißt es weiter. "Bei der Trockenheit und den starken Winden kann von unbewachsenen Ackerflächen leicht Staub weggeweht werden. In solchen Staubstürmen kann es wegen der sehr geringen Sichtweiten schnell zu Verkehrsunfällen kommen", warnt Wetterochs.de.

Nachts kühlt es in der neuen Woche auf Temperaturen um 5 Grad ab. Am Freitag zeigen sich laut Wetterochs.de "erste Wölkchen und der nur noch schwache Wind dreht auf West. Das ist der Beginn einer Wetterumstellung. Ab Samstag sollten dann atlantische Tiefausläufer folgen und Regenfälle und Schauer bringen."