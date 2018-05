Wander-Weltmeister kommt aus Franken! Mann aus Ludwigsstadt läuft 28 Stunden lang

Von Blankenstein nach Gumpelstadt



Ein Franke und zwei Thüringer haben die inoffizielle Wander-Weltmeisterschaft auf dem Höhenweg Rennsteig im Thüringer Wald gewonnen. Bei der 170-Kilometer-Strecke sei Daniel Traut aus Ludwigsstadt in Franken nach etwa 28 Stunden als erste ins Ziel gekommen, sagte Werner Wolf, einer der Veranstalter, am Sonntag zum Abschluss in Gumpelstadt im Wartburgkreis.Die Strecke über 65 Kilometer sei an den Thüringer Marcus Drehmann aus Schwarza gegangen. Die Marathon-Distanz habe Michael Proksch aus Gumpelstadt gewonnen.Mehr als 100 Teilnehmer hatten sich am Wochenende die Wanderschuhe für die inoffizielle Weltmeisterschaft am Rennsteig geschnürt. Etwa jeder Dritte ging auf die Langstrecke von Blankenstein nach Gumpelstadt, die auch die Nacht hindurch gegangen wurde. Die WM gibt es laut Veranstalter zum dritten Mal. Im kommenden Jahr solle es eine Wiederauflage geben, sagte Wolf.