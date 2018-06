Waldbrandgefahr in Franken: Für welche Regionen warnt der Wetterdienst?

Deutscher Wetterdienst warnt von Waldbränden in Bayern:

Nach Hitzewelle in Franken: Plötzliche Stürme möglich - ohne Vorwarnung



Laut einer Grafik des Wetterdienstes sind bereits am Mittwoch, Ober- und Mittelfranken von Stufe 4 des Warnsystems betroffen.



Der "Deutsche Wetterdienst" hat am Mittwoch (20. Juni 2018) eine Warnung vor Waldbränden in Franken und der Oberpfalz ausgesprochen. Insbesondere das trockene und warme Wetter in Teilen Bayerns sorgt für diese Gefahr. In Teilen Frankens und der Pfalz gilt für Donnerstag (21. Juni 2018) die höchste Warnstufe 5.