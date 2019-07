Vorsicht in Franken! Hier warnt der Wetterdienst aktuell vor Starkregen und Gewittern

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 28.07.2019 um 13.36 Uhr: Gewitter-Warnung weiter ausgeweitet

Der Deutsche Wetterdienst hat gerade seine Warnung ausgeweitet. Am Nachmittag drohen starke Gewitter zusätzlich in folgenden Orten:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Coburg

Stadt Schwabach

Kreis Main-Spessart

Update vom 28.07.2019 um 12.49 Uhr: Warnung nun auch für Oberfranken

Die aktuelle Wetter-Warnung vor Starkregen und Gewitter gilt ab sofort nicht nur für Unterfranken und Mittelfranken (siehe unten), sondern nun auch für Teile Oberfrankens. Hier drohen jetzt Unwetter:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

sowie in Unterfranken: Kreis Haßberge

Update vom 28.07.2019 um 12.27 Uhr: Gewitter und Starkregen in Mittelfranken und Unterfranken

Soeben hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgegeben. In folgenden Orten drohen aktuell Starkregen und Gewitter der Stufe 2:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Update vom 28.07.2019 um 7.14 Uhr: Warnung für Mittelfranken verlängert und ausgeweitet

Die Warnung vor starken Gewittern im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde verlängert, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Darüber hinaus gilt sie nun auch für den Kreis und die Stadt Ansbach.

Update vom 28.07.2019 um 6.23 Uhr: Aktuelle Warnung für Kreis in Mittelfranken

Am Sonntagmorgen gibt der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starken Gewittern heraus: Betroffen ist der mittelfränkische Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die Warnung gilt aktuell bis 7 Uhr.

Update vom 27.07.2019 um 21.20 Uhr: Amtliche Warnung vor schweren Gewittern in Teilen Mittelfrankens

Der DWD hat seine Unwetterwarnungen für Samstagabend erneut ausgeweitet. Folgende Regionen in Franken sind betroffen, sämtliche Warnungen gelten bis voraussichtlich 22 Uhr:

Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter) gilt in diesen Kreisen in Mittelfranken:

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Stufe 2 von 4 (starke Gewitter) gilt in diesen fränkischen Landkreisen:

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Forchheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Würzburg

Update vom 27.07.2019 um 20.25 Uhr: Wetterdienst weitet Warnungen aus

Der DWD hat seine Warnungen vor schweren Gewittern (Stufen 2 von 4) am Abend ausgeweitet. Folgende Regionen in Franken sind betroffen:

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis ca. 21 Uhr)

Kreis Roth (bis ca. 21 Uhr)

Stadt Schwabach (bis ca. 21 Uhr)

Kreis und Stadt Ansbach (bis ca. 21 Uhr)

Kreis und Stadt Fürth (bis ca. 21 Uhr)

Kreis Haßberge (bis ca. 21 Uhr)

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (bis ca. 22 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis ca. 21 Uhr)

Update vom 27.07.2019 um 19.10 Uhr: Gewitterwarnungen auch für Ober- und Unterfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun auch für Kreis und Stadt Coburg, den Kreis Kronach, den Kreis Lichtenfels (jeweils Oberfranken) und den Kreis Miltenberg in Unterfranken eine Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4 ausgesprochen). Die Warnung gelten voraussichtlich bis 20 Uhr (Coburg, Kronach, Lichtenfels) bzw. 19.30 Uhr (Miltenberg).

Die amtlichen Warnungen vor starken Gewittern in Mittelfranken wurden ein weiteres Mal verlängert: Sie gelten nun bis 20 Uhr in den Kreisen Roth und Ansbach.

Update vom 27.07.2019 um 18.15 Uhr: Unwetterwarnungen erneut verlängert

Die amtlichen Warnungen vor starken Gewittern in Mittelfranken wurden noch einmal verlängert: Sie gelten jetzt bis 19 Uhr (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) bzw. 18.30 Uhr (Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Roth).

Update vom 27.07.2019 um 17.22 Uhr: Unwetterwarnungen verlängert

Die amtlichen Warnungen vor starken Gewitter für folgende Regionen wurden verlängert und gelten nun voraussichtlich bis 18 Uhr: Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Die DWD-Warnungen für Kreis und Stadt Hof sowie für den Kreis Kronach sind bis ca. 17.30 Uhr gültig.

Update vom 27.07.2019 um 16.30 Uhr: Weitere Gewitterwarnungen für Teile Frankens

Der Wetterdienst hat seine bestehenden Warnungen verlängert: In Oberfranken (Kreis und Stadt Hof sowie im Kreis Kronach) gilt die Warnung vor starken Gewittern jetzt bis 17 Uhr. Gleiches gilt für den Kreis Roth (Mittelfranken).

Außerdem erneuert der DWD seine Warnungen vor starken Gewittern in Mittelfranken: Bis voraussichtlich 17 Uhr kracht es in Kreis und Stadt Ansbach sowie im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4).

Update vom 27.07.2019 um 15.50 Uhr: Die nächste Warnung für Oberfranken

Der Deutsche Wetterdienst hat eine weitere Unwetterwarnung für Oberfranken herausgegeben: Für den Kreis Kronach wird vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) gewarnt. Die Warnung gilt ab sofort und voraussichtlich bis 16.30 Uhr.

Update vom 27.07.2019 um 15.20 Uhr: Auch in Oberfranken kracht es

Der DWD warnt nur auch vor starken Gewittern in Oberfranken: Für Kreis und Stadt Hof gilt Warnstufe 2 bis 16.30 Uhr.

Die Warnung für den mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde bis 16 Uhr verlängert.

Update vom 27.07.2019 um 13.59 Uhr: Gewitter-Gefahr jetzt auch in Mittelfranken

Für die mittelfränkischen Kreise Weißenburg-Gunzenhausen und Roth gelten nun auch Unwetter-Warnungen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Bis 15 Uhr drohen starke Gewitter.

Update vom 27.07.2019 um 13.23 Uhr: In Unterfranken drohen jetzt starke Gewitter

Am Samstagmittag (27.07.2019) weitet der Deutsche Wetterdienst seine Warnung weiter aus. Bis 14.30 Uhr gilt eine Warnung vor starken Gewittern in folgenden fränkischen Orten:

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Im Laufe des Vormittags entwickeln sich zunächst einzelne Gewitter, die im weiteren Verlauf zu mehreren größeren Gewitterclustern zusammenwachsen können. Die Gewitter ziehen nur sehr langsam oder bleiben ortsfest, daher kann es zu heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Vereinzelt ist auch extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich. Zudem können mittelgroßer Hagel (um 2 cm) oder Hagelansammlungen auftreten. In Gewitternähe kann es Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) geben. Die Gewitter halten sich bis in die Nacht zum Sonntag und schwächen sich nur langsam ab.

Update am 26.07.2019: Sommergewitter erreichen Franken

Sommergewitter erreichen die Region: Am Freitagnachmittag (26. Juli 2019) entladen sich Unwetter in Franken. Laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes sind folgende Regionen betroffen:

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Roth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Miltenberg

Stadt Nürnberg und Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Die Warnungen betreffen Warnstufe 2 von 4. Einen Sonderfall stellt die Warnung für Miltenberg dar - dort wurde Stufe 3 von 4 ausgerufen. Der Wetterdienst warnt zudem vor örtlichen Blitzeinschlägen. Bäume können dabei entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs hatte bereits am Donnerstag (25. Juli 2019) vor den Sommergewittern gewarnt.

