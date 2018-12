Vorsicht Autofahrer: Gefahr durch überfrierende Nässe - so wird das Wetter in Franken

Ein Hoch über Frankreich führt am 1. Weihnachtsfeiertag kalte Meeresluft nach Franken. Dies ist besonders für Autofahrer gefährlich: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt, müssen Autofahrer noch bis in die Mittagsstunden des 25. Dezember mit glatten Straßen rechnen.

Während in höheren Lagen Schnee fällt, kommt es in tieferen Regionen zu glatten Straßen aufgrund überfrierender Nässe. Auch in der Nacht auf Mittwoch und am Vormittag der 2. Weihnachtsfeiertags sollten Autofahrer vorsichtig sein.

Wettervorschau - Ausblick auf Silvester

Ansonsten ist es von Dienstag bis Freitag wechselnd bewölkt bei Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs ist kaum noch mit Niederschlägen zu rechnen. Die Hochwassergefahr sollte demnach langsam abklingen.

Abhängig von der Dauer des Aufklarens kühlt es nachts auf Temperaturen zwischen 0 und -5 Grad ab. Der schwache Wind weht meist aus West, am Donnerstag auch mal aus Südost.

Wenn die Sterne zu sehen sind, bilden sich nachts lokale Nebelfelder. Diese sind aber weder häufig noch zäh. Am kommenden Wochenende verlagert das Hoch seinen Schwerpunkt südwestwärts in Richtung Biskaya. Es wird nasskalt mit etwas Regen oder Schneeregen bei Temperaturen um 3 Grad.