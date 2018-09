Bad Neustadt an der Saale vor 2 Stunden

Unter freiem Himmel geschlafen

Vor Ehefrau geflüchtet: Schulhausmeister findet schlafenden Mann in Gebüsch

Eine harte Nacht hat offenbar ein Mann in Bad Neustadt (Kreis Rhön-Grabfeld) hinter sich. Der Schulhausmeister fand ihn am Mittwochmorgen schlafend in einem Gebüsch. Für seinen außergewöhnlichen Schlafplatz hatte der Mann eine außergewöhnliche Erklärung.