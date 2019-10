Update: Bilder und Teilen in unserer inFranken.de-News-App

Die größten Neuerung betreffen zwei vielfach von unseren Nutzerinnen und Nutzern gewünschte Funktionen: Bildergalerien und Teilen.

Nutzerinnen und Nutzer können nun interessante Artikel einfach teilen. Dazu steht an jedem Artikel in der Navigationsleiste das Icon für die Teilen-Funktion zur Verfügung, diese öffnet - wie auf dem jeweiligen mobilen Betriebssystem üblich - eine Auswahl an Apps, über die der Artikel geteilt werden soll. Die Empfänger öffnen die Artikel entweder direkt in der App oder werden auf den Artikel zu www.inFranken.de weitergeleitet.

Die Kategorie Bilder ist zurück. Mit den Bildergalerien können Nutzerinnen und Nutzer bei Veranstaltungen in und aus Franken im Nachhinein dabei sein. Zwischen Bildern kann mit einfachen Wisch-Gesten navigiert werden.

Märkte und Helfer sind über Menu zu erreichen. Die Bilder sind eine eigene Kategorie und das Teilen ist über das Pfeil-Icon in der Navigationsleiste zu erreichen.

Darüber hinaus gibt es in der App viele kleinere Anpassungen und Stabilitätsverbesserungen