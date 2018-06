Unwetter-Ticker: Sturmböen von der Nordsee bis Thüringen - wann kommt der Sturm nach Franken?

Immer aktuell - die Warnlage in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)? Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker.



Update 21.06.2018, 10 Uhr: Von Norden ziehen Stürme auf

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Sturmböen mit bis zu 75 km/h. Betroffen ist am Morgen der Norden Deutschlands. Es gibt aber auch bereits Warnungen für große Teile Thüringens. Am Vormittag ziehen die Stürme womöglich weiter nach Süden, bis nach Franken. Gegen Mittag kann es auch in Franken stürmisch werden. In exponierten Lagen weht der Wind mit bis zu 85 km/h.







Update: 12. Juni 2018, 13:01 Uhr

Die Schäden der Unwetter vom Montag werden nach und nach bekannt. Allein in Oberfranken vermeldete die Polizei rund 200 Einsätze. Doch auch andere Regionen im Freistaat traf es heftig.