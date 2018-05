Unwetterwarnung: Schwere Gewitter über Teilen von Franken

Wie sich in der Wettervorschau bereits angedeutet hat, überziehen starke und zum Teil schwere Gewitter am Samstagnachmittag Teile Frankens.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für mehrere Landkreise in Franken amtliche Warnungen herausgegeben:Besonders heftig wird es demnach in Oberfranken: Für die Landkreise Kulmbach und Bayreuth warnt der DWD vor schweren Gewittern - und stuft die Unwetter damit auf die zweithöchste Warnstufe herauf.Etwas weniger heftig wird es in Lichtenfels, Forchheim, Erlangen, Fürth und Nürnberg. Hier warnt der DWD vor starken Gewittern (Warnstufe 2 von 4).In Kulmbach ist bis 20 Uhr mit schweren Unwettern zu rechnen, alle anderen Warnung sind bisher bis mindestens 18 Uhr aktiv - aber auch danach bleibt mit Gewittern, Starkregen und Böen zu rechnen.