Unwetter-Warnung für Teile Frankens: Gefahr vor Sturmböen besteht auch am Sonntag

Update vom 18.10.2019: Starke Gewitter rollen an - praktisch ganz Franken betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Freitagnachmittag vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) in nahezu ganz Franken. Konkret betroffen sind folgende Regionen:

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Stadt und Kreis Würzburg

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Rhön-Grabfeld

Stadt Nürnberg und Nürnberger Land

Stadt und Kreis Fürth

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt Erlangen Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Wer sich draußen aufhält, sollte besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Update vom 11.10.2019: Sturmböen fegen durch Franken

Am Freitagmorgen ist es windig in Teilen der Region. Der Wetterdienst warnt vor Sturmböen in zwei Bereichen Frankens. In Lagen über 1000 Meter können Äste herabstürzen oder Gegenstände umherwirbeln. Folgende Gebiete sind betroffen:

Stadt und Kreis Bayreuth: Bis 6 Uhr am Samstagmorgen

Kreis Rhön-Grabfeld: Bis 0 Uhr in der Nacht auf Samstag

Update vom 09.10.2019: Gewitter und Regenschauer in Franken

Der Deutsche Wetterdienst hat Warnstufe 2 von 4 bekanntgegeben. Weitere Informationen zur Wetterlage folgen im Laufe des Tages.

Regenschauer und Gewitter ziehen über die Region hinweg: Am Mittwoch (9. Oktober 2019) wird es ungemütlich in Franken. Wetterexperte Stefan Ochs warnt vor der Lage: "Am Mittwoch und Donnerstag überquert uns von Westen her ein Gebiet höhenkalter Luft", sagt er. Die Meteorologen von wetter.de prognostizieren für den Nachmittag und den Abend ein erhöhtes Schauerrisiko. In Bamberg und Nürnberg steigt dieses beispielsweise bis auf 80 Prozent an.