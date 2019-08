Unwetter über Franken: Blitzeinschläge und Regenchaos - Die Folgen der Gewitter

Unwetter hatten ganz Franken in den letzten Tagen im Griff. Gewitter, Blitzeinschläge oder starke Regenschauer zogen über Franken. Ein Porsche ist bei Starkregen in Oberfranken verunglückt und das Taubertal-Festival hatte wegen des Regens zu kämpfen. Die Folgen der Unwetter in Franken im Überblick. Um immer über Unwetter in Franken informiert zu bleiben, lesen Sie unseren Unwetterticker.

Erste Unwetter seit Dienstagabend über Franken

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Dienstagmittag (06.08.) vor den schweren Gewittern in der Nacht auf Mittwoch (07.08.) gewarnt. Auch der gesamte Mittwoch war in Franken von Starkregen und Gewittern bestimmt. Am Donnerstag (08.08.) sagt der Wetterexperte, Stefan Ochs, gemischtes Wetter voraus.

Schwerer Unfall wegen Starkregen in Oberfranken

Am frühen Mittwochabend (7. August 2019) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Schlüsselfeld (Kreis Bamberg, Oberfranken) gekommen. Dabei kam ein Porsche gegen 19.20 Uhr von der Straße ab, wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigte. Die 25 Jahre alte Porschefahrerin musste verletzt ins Krankenhaus - ihr Wagen ist nur noch Schrott.

Blitzeinschlag in Oberfranken

Am Mittwochnachmittag (07.08.) eilte die Feuerwehr zu einem großen Einsatz im oberfränkischen Walsdorf (Kreis Bamberg). Grund dafür war das brennende Dach eines Mehrfamilienhauses. Das Dach geriet in Brand, da es vermutlich zu einem Blitzeinschlag kam, wie die Polizei auf Anfrage inFranken.de sagte.

Sieben Einsätze in Mittelfranken

Die Polizei Mittelfranken vermeldet insgesamt sieben Einsätze im Regierungsbezirk, wie Pressesprecher Michael Hetzner gegenüber inFranken.de berichtet. Die Bilanz: zwei vollgelaufene Keller, zwei Blitzeinschläge ohne Brand, eine vollgelaufene Bahnunterführung und noch ein Blitzeinschlag mit Brandfolge.

Blitzeinschlag in Scheune

Am Mittwochmorgen (07.08.) ist es zum einem Scheunenbrand im mittelfränkischen Gerolfingen bei Dinkelsbühl (Kreis Ansbach) gekommen. Informationen der örtlichen Polizei zufolge, schlug dort gegen 8 Uhr in der Früh ein Blitz ein. Zeugen alarmierten die Polizei und die Feuerwehr.

Regenchaos auf Taubertal Festival

Am Mittwochmorgen (07.08.) machten sich die Folgen des Gewitters über Franken auch im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) bemerkbar. Am Donnerstag startet dort das diesjährige Taubertal-Festival. Bis Sonntag (11. August 2019) treten dort Bands wie die Toten Hosen, Fanta Vier oder The Offspring auf.

Taubertal Festival: Anreise erst am Donnerstag

Der Veranstalter des Festivals teilte am Mittwochvormittag via Twitter und Facebook mit, dass es Probleme an den Zufahrten des Campingplatzes gebe. "Liebe Taubertaler. da es letzte Nacht ca. 40 Liter geregnet hat, präpariert unser Team die Campingplatzzufahrten noch dementsprechend, damit eine reibungslose Anreise möglich ist" hieß es darin. An den Zufahrten kam es laut der Deutschen Presse-Agentur zu langen Wartezeiten für Autofahrer.

Die Veranstalter des Taubertal-Festivals haben sich zur aktuellen Lage rund um das Gelände geäußert: "Aufgrund der anhaltenden Regenschauer vor Ort empfehlen wir euch, möglichst morgen anzureisen" heißt es in der Veröffentlichung via Twitter.

Tipp: Wenn sich in der Gegend ein Gewitter zusammenbraut, können Sie mit einer einfachen Formel die Entfernung berechnen - und ob es sich nähert oder fortzieht.