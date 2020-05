Kälteeinbruch am Montag: DWD warnt in Teilen Frankens vor schweren Regenfällen

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der "Deutsche Wetterdienst (DWD)"?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 11.05.2020, 7 Uhr: Starkregen droht in Teilen Frankens

Nach dem warmen Wochenende stürzen in ganz Franken die Temperaturen. Fast überall sind auch Regenfälle angekündigt. In einigen Regionen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings vor besonders schwerem Starkregen und hat die Warnstufe 2 ausgerufen.

Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Es drohen Überschwemmungen und bei Platzregen auch kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. Die Warnungen gelten bis 15 Uhr.

Update vom 10.05.2020, 21.15 Uhr: Warnungen bis in die Nacht hinein verlängert

Es bleibt gewittrig in Franken: Der Deutsche Wetterdienst hat die für heute gültigen Unwetterwarnungen verlängert. Bis in die Nacht hinein drohen in Franken starke Gewitter. Örtlich kann es Schlitzschlag geben, außerdem können vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt werden. Folgende Gebiete sind betroffen:

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 21.30 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Haßberge (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Bad Kissingen (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Main-Spessart (bis 22 Uhr verlängert)

Kreis Kronach (bis 22 Uhr)

Kreis Lichtenfels (bis 22 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 20.25 Uhr: Aktualisierte Unwetter-Warnung des DWD

Wieder hat der Deutsche Wetterdienst ein Update für die heute gültigen Unwetterwarnungen geschickt. In diesen Städten und Kreisen drohen heute noch Gewitter der Stärke zwei von vier:

Kreis Bad Kissingen (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis Miltenberg (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis Main-Spessart (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 21 Uhr verlängert)

Kreis Haßberge (bis 21 Uhr)

Kreis und Stadt Coburg (bis 21.30 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 19.25 Uhr: Gewitter ziehen weiter - Warnungen vom DWD aktualisiert

Erste Kreise und Städte sind die Gewitter wieder los, andere werden erst noch davon getroffen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung aktualisiert.

Kreis Miltenberg (bis 20 Uhr verlängert)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 20 Uhr verlängert)

Kreis Main-Spessart (bis 20 Uhr verlängert)

Kreis Bad Kissingen (bis 20 Uhr)

Kreis und Stadt Schweinfurt (bis 20 Uhr)

Kreis Rhön-Grabfeld (bis 20.30 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 18.15 Uhr: Gewitter ziehen weiter und treffen auf diese Regionen

Der Deutsche Wetterdienst hat für diesen Abend reihenweise Gewitter vorhergesagt. Jetzt befindet sich diese Gewitterzelle bereits direkt über unserer Region und zieht weiter. Dabei handelt es sich laut DWD um starke Gewitter der Stufe zwei von drei. Diese Kreise und Städte sind neu dazu gekommen:

Kreis Main-Spessart (bis 19 Uhr)

Kreis Miltenberg (bis 19 Uhr)

Kreis und Stadt Aschaffenburg (bis 19 Uhr)

Update vom 10.05.2020, 16.30 Uhr: DWD weitet Warnungen aus - der aktuelle Stand

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnungen für starke Gewitter in Franken erweitert. Jetzt warnen die Meteorologen für folgende Städte und Kreise vor Unwettern der Stufe zwei von vier:

Kreis und Stadt Bayreuth (16.30 bis 18 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (Warnung bis 17.30 Uhr verlängert)

Kreis Erlangen-Höchstadt (Warnung bis 18 Uhr verlängert)

Kreis Forchheim (Warnung bis 17.30 Uhr verlängert)

Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Gewitter im Laufe des Abends weiter über Franken verteilen. Hier erfahren Sie die Änderungen. Wir aktualisieren den Artikel kontinuierlich.

Update vom 10.05.2020, 15.30 Uhr: Warnung vor starken Gewittern in weiten Teilen Frankens

Es braut sich was zusammen in Franken. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern. Dies entspricht der Stufe 2 von 4. Für folgende Kreise und Städte gibt es eine amtiliche Warnung - in Klammern steht der Zeitraum, in dem das Unwetter den Bereich treffen soll.

Kreis Forchheim (15.30 bis 16.30 Uhr)

Kreis Roth (15.30 bis 16.30 Uhr)

Kreis Nürnberger Land (15.30 bis 16.30 Uhr)

Stadt und Kreis Fürth (15.30 bis 16.30 Uhr)

Stadt und Kreis Bamberg (15.15 bis 16 Uhr)

Kreis Erlangen-Höchstadt (15.15 bis 16 Uhr)

Kreis Bad Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (15.15 bis 16 Uhr)

Update vom 04.05.2020, 16.00 Uhr: DWD warnt vor starken Gewittern in Mittelfranken

Der "Deutsche Wetterdienst" warnt am Montagnachmittag (4. Mai 2020) vor "starken" Gewittern in Franken. Die "DWD"-Warnung betrifft die Warnstufe 2 von 4.

Betroffen sind folgende Gebiete:

Landkreis Roth

Nürnberger Land

Auch die "Deutsche Unwetterzentrale" hat für die Region in Mittelfranken die Warnstufe erhöht. Dort ist die Rede von "mäßig starken Unwettern".

