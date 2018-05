Unwetter mit Sturm, Hagel, Starkregen: Nach Sommerwetter kommen erneut Gewitter nach Franken

für Sonntag, 13. Mai vor schweren Gewittern



Böen, Starkregen und Hagel für Franken erwartet



Erst am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, wüteten starke Gewitter über Franken. Starkregen und Hagel gingen auf die Region nieder. Es gab zahlreiche Unfälle und Überschwemmungen Am Samstag ist davon nichts mehr zu sehen. Der Tag wird sommerlich warm mit bis zu 27 Grad. Doch bereits am Sonntag, am Muttertag, ist es wieder vorbei mit dem Sommerwetter. Und alle, die können, sollten das Wetter genießen. Denn schon bald ist es wieder vorbei mit der Wärme und dem Sonnenschein.Denn der Deutsche Wetterdienst warntin folgenden Landkreisen: Kreis Kulmbach, Kreis Kronach, Kreis und Stadt Coburg, Kreis und Stadt Bamberg, Kreis Lichtenfels, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Forchheim, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis Kitzingen, Kreis Bad Kissingen, Stadt und Kreis Fürth, Stadt Nürnberg, Stadt Erlangen. Die Warnung gilt zwischen Sonntag, 13 Uhr bis Montag, 0 Uhr.Konkret sagen die Wetterexperten ab dem frühen Nachmittag und bis in die erste Nachthälfte hinein gebietsweise schwere Gewitter voraus, die aus Südost aufziehen.Örtlich ist mit Sturmböen bis 85 Stundenkilometer und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter zu rechnen.Die Hauptgefahr geht aber von Starkregen aus: Es können Regenmengen von 20 bis 40 Liter pro Kubikmeter in kurzer Zeit oder bis zu 60 Liter pro Kubikmeter bei wiederholten Gewittern fallen.