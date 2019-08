Starke Gewitter in Teilen Frankens: DWD warnt - diese Regionen sind betroffen

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update vom 02.08.2019: Starke Gewitter in Franken möglich

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitagnachmittag und -abend erneut vor straken Gewittern (Stufe 2 von 4) in weiten Teilen Frankens. Folgende Regionen sind betroffen:

Stadt und Landkreis Bamberg

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Landkreis Haßberge

Landkreis Miltenberg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

Update vom 31.07.2019, 16.10 Uhr: DWD warnt erneut vor starken Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Gewittern mehreren fränkischen Landkreisen. Es drohen Blitzschlag und starke Regenfälle. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Der DWD warnt eindringlich: Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände!

Diese Landkreise sind von der amtlichen Warnung betroffen:

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Forchheim

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Kronach

Lichtenfels

Stadt und Kreis Hof

Nürnberger Land

Stadt und Kreis Bayreuth

Update vom 29.07.2019, 14.49 Uhr: DWD warnt vor starken Gewittern in Teilen Oberfrankens

Vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) warnt der Deutsche Wetterdienst am Montagnachmittag (29. Juli 2019) in Stadt und Landkreis Hof sowie für Stadt und Landkreis Bayreuth. Dabei könne es es auch zu entwurzelten Bäumen oder Gefahren durch herabstürzende Äste, beschädigte Dächer und Verkehrsbehinderungen - etwa durch Platzregen - kommen.

Update vom 28.07.2019 um 21.15 Uhr: Wetterlage beruhigt sich

Die Wetterlage scheint sich beruhigt zu haben. Aktuell warnt der DWD nur noch in drei Regionen vor starken Gewittern: Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Miltenberg und Kreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Diese Warnungen gelten voraussichtlich bis 22 Uhr.

Update vom 28.07.2019 um 19.05 Uhr: Gewitter-Schwerpunkt jetzt in Unterfranken

Der Wetterdienst hat seine amtliche Warnungen für Sonntagabend aktualisiert. Demnach ist Unterfranken nun von Gewittern betroffen.

Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter) gilt in diesen Regionen zum Teil bis voraussichtlich 20 Uhr:

Unterfranken:

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Stufe 2 von 4 (starke Gewitter) gilt aktuell in diesen fränkischen Landkreisen:

Kreis Roth

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Coburg

Update vom 28.07.2019 um 16.39 Uhr: Noch mehr fränkische Regionen betroffen

Der Wetterdienst hat weitere amtliche Warnungen für Sonntagnachmittag herausgegeben.

Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter) gilt in diesen Region zum Teil bis voraussichtlich 18 Uhr:

Mittelfranken:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberg Land

Unterfranken:

Kreis Haßberge

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Oberfranken:

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Stufe 2 von 4 (starke Gewitter) gilt aktuell in diesen fränkischen Landkreisen:

Kreis Kulmbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Update vom 28.07.2019 um 16.20 Uhr: Ausweitung und Verlängerung der Warnungen

Der DWD hat seine amtlichen Warnungen für Sonntagnachmittag bis mindestens 17 Uhr verlängert und um einige Regionen ergänzt:

Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter) gilt in diesen Kreisen:

Mittelfranken:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Unterfranken:

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Schweinfurt

Oberfranken:

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Bamberg

Stufe 2 von 4 (starke Gewitter) gilt aktuell in diesen fränkischen Landkreisen:

Kreis Kulmbach

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Stadt Nürnberg

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Update vom 28.07.2019 um 15.05: Warnstufe in mehreren fränkischen Gebieten erhöht

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnungen für Sonntagnachmittag erneut ausgeweitet. Folgende Regionen in Franken sind betroffen:

Die zweithöchste Warnstufe (3 von 4, schwere Gewitter) gilt in diesen Kreisen:

Mittelfranken:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Unterfranken:

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Oberfranken:

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bamberg

Stufe 2 von 4 (starke Gewitter) gilt in diesen fränkischen Landkreisen:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Kulmbach

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs hatte bereits am Donnerstag (25. Juli 2019) vor den Sommergewittern gewarnt.

Im Video: So verhalten Sie sich richtig bei Gewitter

