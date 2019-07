Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update am 26.07.2019: Sommergewitter erreichen Franken

Sommergewitter erreichen die Region: Am Freitagnachmittag (26. Juli 2019) entladen sich Unwetter in Franken. Laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes sind folgende Regionen betroffen:

Stadt und Kreis Ansbach

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Schwabach

Update am 21.07.2019, 15.00 Uhr:

Die Warnungen gelten von 14.30 Uhr bis 16 Uhr und betreffen Warnstufe 2 von 4. Der Wetterdienst warnt zudem vor örtlichen Blitzeinschlägen. Bäume können dabei entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs hatte bereits am Donnerstag (25. Juli 2019) vor den Sommergewittern gewarnt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in folgenden Gebieten zwischen 15 und 16 Uhr vor starken Gewittern:

Kreis Nürnberger Land

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Nürnberg Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Update am 20.07.2019, 21.10 Uhr:

Der Deutsche Wetterdienst warnt in folgenden Gebieten bis 22 Uhr vor schweren Gewittern:

Kreis Rhön Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis Miltenberg

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzbur

Update am 20.07.2019, 20.00 Uhr:

Kreis und Stadt Schweinfurt: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.33 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Bad Kissingen: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.33 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Main-Spessart: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.33 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr.

Kreis Rhön-Grabfeld: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.37 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis und Stadt Aschaffenburg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.46 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Miltenberg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.46 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr. Kreis Coburg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis und Stadt Bamberg: Der DWD warnt vor schweren Gewittern von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Lichtenfels: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis und Stadt Fürth: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Stadt Erlangen: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Kulmbach: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Kronach: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Forchheim: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.57 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis und Stadt Hof: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 20.02 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis und Stadt Bayreuth: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 20.02 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Kreis Aschaffenburg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 20.06 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 19.51 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr.

Update am 20.07.2019: 17.59:

Stadt Nürnberg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.57 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis und Stadt Fürth: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.57 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis und Stadt Ansbach: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.57 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.57 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis Erlangen-Höchstadt: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.57 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Stadt Erlangen: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.57 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr. Kreis und Stadt Hof: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 18 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen: Der DWD warnt vor schweren Gewittern von 18 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Update am 20.07.2019: 17.51 Uhr:

Kreis und Stadt Aschaffenburg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.48 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis Miltenberg: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.48 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Update am 20.07.2019, 17.15 Uhr:

Kreis Kulmbach: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.14 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Kreis Forchheim: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 7.14 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Stadt Bayreuth: Der DWD warnt vor starkem Gewitter von 17.14 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr.

Update am 20.07.2019, 17.04 Uhr: Unwetterwarnungen aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst hat die Unwetterwarnungen für den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, den Kreis und die Stadt Ansbach sowie den Kreis Roth aufgehoben.

Update am 20.07.2019: Warnung vor starken Gewittern in Mittelfranken

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen: Der DWD warnt vor schweren Gewittern von 16.09 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr.

Kreis und Stadt Ansbach : Der DWD warnt vor schweren Gewittern von 16.09 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr.

Kreis Roth: Der DWD warnt vor schweren Gewittern von 16.09 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr.

Update am 12.07.2019: Schauer und Gewitter am Wochenende - ab Montag wieder ruhigere Bedingungen

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs sagt für das kommende Wochenende keine sommerlichen Bedingung vor. Ein vor allem in höheren Luftschichten ausgeprägtes Tief (höhenkalte Luft) bestimmt unser Wetter. Heute am Freitag gib es bis weit in die Nacht hinein weitere Schauer und teilweise auch recht kräftige Gewitter. Örtlich hagelt es, wobei die Körner in der Kaltluft nicht all zu groß werden können.

Morgen am Samstag und übermorgen am Sonntag sind Labilität und Luftfeuchte etwas geringer. Daher lassen die Schauer- und vor allem die Gewitter allmählich nach. Die Quellwolken dürften sich dabei mehr horizontal ausbreiten als heute, so dass die Neigung zu Zwischenaufheiterungen zurückgeht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Es weht ein zeitweise mäßiger und in Böen in Gewitternähe auch stürmischer Nordwestwind.

Am Montag zieht das Tief nach Südosten ab und es setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Von Montag bis Mittwoch ist es wechselnd wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen. Letzte Schauer gibt es am Montag, danach bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen von 25 Grad am Montag auf 28 Grad am Mittwoch. Der schwache Wind weht aus Ost. In den Nächten kühlt es auf 15 bis 10 Grad ab.

Update vom 12.07.2019: Unwetter am Freitag in Franken

Am Freitag (12. Juli 2019) wird es ungemütlich und nass in der Region. Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs warnt vor Unwettern und Regenschauern ab dem Nachmittag. Die Warnung gilt auch für Samstag. Demnach erwarten einige Wettermodelle zwischen 15 und 45 Liter Wasser pro Quadratmeter.

Auch der Deutsche Wetterdienst warnt vor der Unwetterlage am Freitag: Örtlich kann es zu starkem Regen und Hagel kommen. Hier warnt der Deutsche Wetterdienst:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bamberg, Kreis und Stadt Hof, Stadt und Kreis Coburg, Kreis Forchheim, Stadt und Kreis Bayreuth, Kreis Kronach, Kreis Lichtenfels, Kreis Kulmbach

Mittelfranken: Stadt und Kreis Erlangen, Stadt und Kreis Nürnberg, Kreis Roth, Kreis Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis und Stadt Fürth, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Erlangen-Höchstadt, Stadt Schwabach, Kreis Nürnberger Land

Unterfranken: Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Miltenberg, Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Schweinfurt, Kreis Kitzingen, Kreis Haßberge

Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr ! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

wetter.de hat zusätzlich Unwetterwarnungen heraus gegeben: Im mittelfränkischen Nürnberg wird beispielsweise ab dem Mittag vor schweren Gewittern mit "Sturmböen, Starkregen, Hagel und Blitzen" gewarnt. Auch im oberfränkischen Bamberg gilt dieser Hinweis. Die Regenwahrscheinlichkeit in der Domstadt liegt bei 88 Prozent. Im unterfränkischen Würzburg liegt eine ähnliche Situation vor.

Update vom 07.07.2019: Unwettergefahr am Sonntag in Franken

Aktuell besteht in mehreren fränkischen Regionen die Gefahr von Unwettern. Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen (7. Juli 2019) mitteilt, wird in folgenden Städten und Landkreisen war Gewittern gewarnt:

Kreis Roth

Kreis Ansbach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Nürnberger Land

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Kreis Ansbach

Die genannten DWD-Warnungen gelten bis 7 Uhr in der Früh und betreffen Stufe 2 von 4. Diese Warnungen wurden bis 8 Uhr erweitert:Die Warnung für den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen gilt bis 9 Uhr.

Zusätzlich gibt es eine Warnung vor Blitzeinschlägen in der Region. Nachdem am Samstag heiße Temperaturen die Region beschäftigt haben, kühlt es am Sonntag und am Montag deutlich ab: Die Wetteraussichten.

Update vom 01.07.2019, 21.45 Uhr: Starke Gewitter in Südbayern, Schäden und Behinderungen

Aus Südbayern kommen bereits erste Schadensmeldungen: Mehrere Gewitterzellen fegten dort seit den Mittagsstunden über die Landschaft hinweg. Blitz, Donner, Starkregen und heftige Windböen führten zu vielen Schäden und Behinderungen: Auf der B 16 bei Kehlheim mussten Autofahrer wegen vier Zentimeter dicken Hagelkörnern Schutz unter einer Brücke suchen.

In Lengfeld bei Bad Abbach mussten mehrere auf überfluteten Straßen steckengebliebene Fahrzeuge durch die Einsatzkräfte geborgen werden.

Auch für Franken hatte der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern gewarnt, vor allem in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen. Inzwischen hat sich das Wetter in Franken aber vorerst beruhigt.

Im Video: So verhalten Sie sich richtig bei Gewitter

