Unwetter in Franken: So wird das Wetter bei Rock im Park

Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update 06.06.2019: Regen bei "Rock im Park" - starkes Gewitter zieht über Zwillingsfestival "Rock am Ring"

Beim Zwillingsfestival Rock am Ring gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6.06.2019) ein starkes Gewitter. Der Veranstalter warnte vor "starkem Wind und Niederschlag sowie Blitzaktivität". Die Besucher wurden aufgefordert, ihre Pavillons abzuplanen und ihre Zelte zu sichern. Außerdem riet der Veranstalter dazu, sich in den Autos aufzuhalten. Alle Informationen zur Wettervorhersage für "Rock im Park" finden Sie hier.

Update 05.06.2019: Unwetterwarnung in Oberfranken

Wie der "Deutsche Wetterdienst" am Mittwochnachmittag (5. Juni 2019) mitteilt, besteht eine Unwetterwarnung für Hof sowie den Landkreis Hof in Oberfranken. Weiterhin warnt der Deutsche Wetterdienst auch in den Städten und Landkreisen Kulmbach, Kronach, Coburg und Lichtenfels vor starken Gewittern am Abend.

Laut "DWD" hat es örtlich zu Blitzschlägen kommen. Es wird vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder anderen Gegenständen gewarnt. Nach dem Hitzeschock am Mittwoch kommt der Temperatursturz in der Region.

Im Video: So verhalten Sie sich richtig bei Gewitter

Quellen des Unwetter-Tickers:

Deutscher Wetterdienst

Wetterochs.de

Unwetterzentrale.de

Wettergefahren.de

Hochwasserzentralen.de