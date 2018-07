Erdrutsch, Blitze, Überschwemmungen: Starke Gewitter ziehen über Franken - Welche Regionen sind betroffen?

Erst Hitzewelle und jetzt Unwetter?



Auf die Hitzewelle der vergangenen Tage folgen schwere Gewitter



Von Donnerstagnachmittag den 05. Juli sind schwere Gewitter in der Region gemeldet



Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Blitzschlag, Überschwemmungen und Erdrutsche



Betroffen sind folgende Landkreise und Städte :



Landkreis Roth



Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen



Stadt und Landkreis Ansbach



Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim



Stadt und Landkreis Fürth



Stadt und Landkreis Hof



Landkreis Kronach



Landkreis Rhön-Grabfeld



Landkreis Main-Spessart



Landkreis Bad Kissingen



Landkreis Miltenberg



Landkreis Coburg



Landkreis Schweinfurt



Stadt und Landkreis Aschaffenburg



Landkreis Kitzingen



Landkreis Haßberge



Stadt und Landkreis Würzburg



Stadt Schwabach



Stadt Nürnberg



Landkreis Nürnberg



Landkreis Lichtenfels





Am Donnerstag (5. Juli 2018) ist es nicht nur heiß in Franken, es drohen auch starke Gewitter.. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Außerdem drohen Überschwemmungen von Kellern und Straßen, Bächen und Flüssen. Der Deutsche Wetterdienst warnt außerdem vor Erdrutsche und rät Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten.