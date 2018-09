Unwetter am Wochenende in Franken: "Eine äußerst gefährliche Kombination"

Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach sagte gestern für den kommenden Sonntag ein zu 30 Prozent wahrscheinliches "Katastrophenszenario" voraus. Diese Einschätzung sahen viele Leser kritisch, hielten sie die Experten-Aussage doch für "übertrieben" und "aufgebauscht". Heute präzisiert Stefan Ochs seine Vorhersage - und bleibt bei seiner Einschätzung: Am Wochenende bilde sich eine "äußerst gefährliche Kombination", Windböen in voller Orkanstärke 12 seien möglich, Schäden an Bäumen und Gebäuden inklusive. Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent. Im Folgenden erklärt Stefan Ochs, warum die kommende Wetterlage so großes Gefahrenpotential in sich trägt und welche Mechanismen in dieser Situation zusammenwirken.

Das Wetter am Freitag: Temperatursturz und Regen

Am heutigen Freitagnachmittag erreicht uns von Westen her eine Kaltfront mit Wolken und Regen. Dabei besteht auch eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen sinken von 29 Grad am Mittag auf 20 Grad am späten Nachmittag. Der Westwind frischt in Böen stürmisch auf (Beaufort 8), in Gewitternähe sind Sturmböen möglich. Weil wegen der extremen Trockenheit leicht Äste abbrechen, sollte man sich bei starkem Wind nicht unter großen Bäumen aufhalten.

Am Samstag kein Regen bei maximal 18 Grad

Morgen am Samstag ist es wechselnd wolkig mit Zwischenaufheiterungen und es bleibt niederschlagsfrei. Maximal werden nur noch 18 Grad erreicht. Der im Mittel schwache bis mäßige, in Böen aber auch starke Wind weht aus West.

Das Sturmtief am Sonntag: Deshalb ist es theoretisch so gefährlich

Wetterexperte Stefan Ochs erklärt die Wetterlage am Sonntag - und warum sie sich theoretisch zu einem "Katastrophenszenario" auswachsen könnte. Am Sonntag ziehe ein Sturmtief über Nordhessen nach Sachsen. Es bringe reichlich feuchtwarme Luftmassen. Tagsüber ist sei es zunächst allgemein bedeckt mit etwas Regen, bevor es nachmittags in Mittelfranken Aufheiterungen gebe. Die Temperaturen erreichten, je nach Sonnenscheindauer, maximal 17 bis 24 Grad.

Am Sonntagabend komme dann eine Luftmasse tropischen Ursprungs (von den Bermudas) ins Spiel, deren Regengehalt bei sehr hohen 40 Litern pro Quadratmeter liege. "Und in diese feuchte Suppe zieht dann am späteren Abend die Kaltfront des Tiefs hinein", so der "Wetterochs". Dies bilde "eine äußerst gefährliche Kombination, bei der im Bereich von Gewittern Böen aus West mit der vollen Orkanstärke Beaufort 12 auftreten können." Außerhalb von Gewittern müsse mit Sturmböen Beaufort 9-10 gerechnet werden.

Für dieses Szenario müsste aber eine entscheidende Voraussetzung erfüllt sein: Die Orkanböen am Sonntagabend würden nur dann auftreten, wenn die Gewitter genau mit den stärksten Höhenwinden zusammenfielen. "Das wäre dann wirklich verheerend mit unzähligen umgestürzten Bäumen und Schäden an Gebäuden. Aus der Erfahrung heraus schätze ich die Wahrscheinlichkeit dafür aber auf nur 30 %, weil es überhaupt erst mal Gewitter geben muss und diese dann meist doch zeitlich versetzt zu den extremen Höhenwinden auftreten. Die ziemlich sicheren Böen Beaufort 9-10 sind zwar auch nicht schön, vereinzelt stürzt mal ein Baum um, aber große Schäden sind da nicht zu befürchten", so Stefan Ochs.

In der zweiten Hälfte der Nacht zum Montag würde die Lage sich wieder beruhigen. Es werde dann noch starke Windböen aus West geben, die Wolken würden auflockern, Regen werde kaum mehr fallen und die Temperaturen würden auf 8 Grad sinken.

Die weiteren Aussichten: Es wird kühl

Am Montag sei es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Es wehe ein mäßiger und in Böen starker Nordwestwind. Die Höchsttemperaturen lägen bei 15 Grad. Dann setze sich ein Hoch durch: "In der klaren Nacht zum Dienstag ist mit Frost zu rechnen", schreibt Stefan Ochs. "Am Dienstag ist es sonnig, trocken und 15 Grad warm."