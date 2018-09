Hausen vor 58 Minuten

Polizei sucht Zeugen

Unterfranken: Spaziergänger finden an beliebtem Ausflugsziel Kinder-Pornos

Spaziergänger haben am Sonntagabend in Unterfranken einen erschreckenden Fund gemacht. An einem beliebten Ausflugsziel entdeckten sie an einem Baum ein Foto von einem Penis eines Erwachsenen sowie Bilder von nackten Kindern.