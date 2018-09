Unterfranken: Fleischlaster kracht um - Bundesstraße komplett gesperrt

In den frühen Morgenstunden kippte ein Fleischlaster auf der B27 um, berichtet die Polizei am Dienstag. Die Bundesstraße wurde komplett gesperrt, die Bergung des Lkw wird sich bis in die tiefen Vormittagsstunden hinziehen.

Der Unfall hatte sich gegen 1.15 Uhr ereignet. Der 44-jährige Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Gespann von der B8 auf die B27 in Richtung Kist. In der Kurve krachte der Lkw um.

B27: Umgestürzter Lkw versperrt die Fahrbahn

Der Lkw-Fahrer hatte auf die Bremse getreten und verlor die Kontrolle über sein tonnenschweres Gefährt. Der Lastwagen stürzte um und kam quer zur Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, das Gespann versperrte allerdings die Fahrbahn. Die Bergung erwies sich als äußerst schwierig, teilt die Polizei mit. Bevor der Sattelzug aufgestellt und abgeschleppt werden konnte, musste erst die Ladung, 290 gekühlte Schweinehälften, in einen anderen Laster umgeladen werden. Dabei half die Freiwillige Feuerwehr Zell am Main.

