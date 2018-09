Unterfranken: Auto prallt frontal in Behinderten-Bus - sechs Personen schwer verletzt

Am Freitagnachmittag hat sich gegen 15 Uhr zwischen Kreuzwertheim und Rettersheim im Landkreis Main-Spessart ein schwerer Unfall ereignet, bei dem sechs Personen schwer verletzt wurden.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken kam eine 55-jährige Autofahrerin von der Verbindungsstraße ab und krachte anschließend frontal in einen entgegenkommenden Behindertentransporter, in dem sich fünf Personen befanden. Laut Polizei handelt es sich bei den Insassen des Transporters um drei Jugendliche sowie zwei Betreuer. Die 55-Jährige und mehrere Personen im Bus wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle Beteiligten wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt und wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Unfassbar: 13 Kilometer lange Geisterfahrt im Lkw auf der A3 - Fahrer war betrunken

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettung der Verletzten musste die Staatsstraße über mehrere Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu, der die genaue Unfallursache klären soll.