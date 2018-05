Unfall: Ungeborene Rehkitze werden aus Bauch des Muttertieres gerissen und überleben

Muttertier angefahren: Rehkitze werden bei Unfall aus dem Bauch gerissen



Rehzwillinge haben in Nordschwaben den tödlichen Verkehrsunfall ihrer Mutter überlebt. Die beiden Kitze, die bei dem Unfall aus dem Bauch der Mutter herausgerissen wurden, konnten von einem Tierfreund aufgepäppelt werden."Die Zwillinge, ein weibliches und ein männliches Kitz, entwickeln sich augenscheinlich prächtig", berichtete Polizeisprecher Magnus Kastenhofer am Dienstag.Ihre Mutter war am 13. Mai nachts bei Monheim (Landkreis Donau-Ries) von einem 23 Jahre alten Autofahrer angefahren worden. Das Tier verendete im Straßengraben. Der alarmierte Jagdpächter nahm die beiden auf so schreckliche Art zur Welt gekommenen Kitze mit und brachte sie bei einem Pfleger unter. "Jetzt, nach über einer Woche, sind die Zwillinge immer noch am Leben und scheinen nach Ansicht des Jägers auch in menschlicher Obhut aufgezogen werden zu können", sagte Kastenhofer.