Unfall auf Kirchweih: Waggon in Fahrgeschäft reißt kleinen Jungen mit - Beinchen gerät unter Rad

Am Montag besuchte eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter und ihrem 1,5-jährigen Sohn die Kirchweih in Möhrendorf, berichtet die Polizei. Während das Mädchen in einem Fahrgeschäft mitfuhr, schauten die Mutter und der kleine Junge zu. In einem kurzen, unbeobachteten Moment ging der 1,5-Jährige ein paar Schritte weiter. Dann passierte das Unglück.

Rettungswagen bringt Jungen ins Krankenhaus

Er lief zum Fahrgeschäft daneben, kam aber zu nahe heran. Ein Waggon erfasste das Kleinkind und es geriet mit dem Bein unter ein Rad des Waggons. Dadurch wurde der Junge am Oberschenkel schwer verletzt. Sofort kamen Zeugen und der Schausteller dem Jungen zu Hilfe.

Ein Rettungswagen brachte schließlich den Jungen in ein Krankenhaus. Er wird dort einige Tage bleiben müssen, teilt die Polizei mit. "Es geht ihm aber den Umständen entsprechend gut."