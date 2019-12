Unfälle bei Schneetreiben: Die Bilanz der ersten Schnee-Nacht in Franken

Schnee im Dezember - mehrere Unfälle auf Frankens Straßen: Am Mittwochabend (11. Dezember 2019) fielen die ersten Schneeflocken vom Himmel. Die Straßen in Franken wurden glatt und rutschig. Hier ein Überblick über die Winterunfälle in der Region:

Oberfranken: Schwerer Unfall im Landkreis Hof, viele Autos bleiben liegen

In Oberfranken ereigneten sich im Vergleich zu schneefreien Nächten ein paar Unfälle mehr. Allerdings nicht in herausragend hoher Anzahl, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mit. Es gab mehr liegengebliebene Autos. Bei den meisten Unfällen in der vergangenen Nacht kam es nur zu Sachschäden.

Bei einem Unfall in Coburg kam ein 18-Jähriger wegen unangepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und kippte im Graben um.

Einzig ein Unfall im Landkreis Hof zog schwere Verletzungen mit sich. Eine Autofahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Gegenverkehr. Vier Frauen wurden schwer verletzt.

Neun Glätteunfälle - aber keine Verletzten - in Mittelfranken

Zwischen 20 Uhr und 7 Uhr ereigneten sich in Mittelfranken neun Glätteunfälle, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Bei keinem der Unfälle wurden Menschen verletzt. Die Autos sind in den Graben gerutscht oder wegen der Glätte gegen etwas gerutscht. Die Zahl von neun Glätteunfällen ist nicht bemerkenswert hoch. Zum Vergleich: In Mittelfranken ereignen sich an einem Tag zwischen 200 und 300 Verkehrsunfälle.

Trotz Schnee und Wintereinbruch: Nur vereinzelte Unfälle in Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet von einer relativ ruhigen Nacht. Der erste Wintereinbruch habe nur zu vereinzelten Unfällen geführt. Es blieb aber bei Sachschäden. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, ihre Autos entsprechend auf den Winter vorzubereiten, also: Winterreifen aufzuziehen und mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs zu sein.

Ob bei dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochabend in Unterfranken die Witterung auch eine Rolle spielte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte der Autofahrer noch die Sommerreifen aufgezogen.