Unbeständiges Wetter in Franken - Kommt eine Kaltfront am langen Wochenende?

Die Woche hat mit frühsommerlichen Temperaturen gestartet. Am heutigen Dienstag werden es warme 24 Grad und es bleibt sonnig und trocken. Mit solch heiteren Aussichten können wir aber nicht die ganze Woche über rechnen, wie der wetterochs berichtet.

Morgen (Mittwoch, 20. Mai 2020) wird Franken von, einer sich von Norden auflösender Kaltfront erreicht. Dabei ist es wechselnd bis stark bewölkt, mit einigen Zwischenaufheiterungen. Laut Angaben des deutschen Wetterdienstes (DWD) treten besonders im Südosten Bayerns vereinzelt Schauer auf. Es kann auch in Franken zu Niederschlag kommen. Ein schwacher Wind weht aus Norden und es werden milde 21 Grad erreicht. Am Donnerstag und Freitag wird es, passend zum Start für das lange Wochenende, heiter bis wolkig. Es bleibt trocken. An beiden Tagen werden maximal 23 bis 26 Grad erreicht.

Kaltfront am Samstag

Am Samstag überquert uns eine Kaltfront, die Wolken, Regen und starke Windböen aus Nordwest mitbringt. Es sind örtlich auch Gewitter möglich. Einen genauer zeitlicher Ablauf der Front lässt sich noch nicht vorhersagen. Sollte es vor der Front aber noch aufheitern, so können es 23 Grad werden. Wo die Sonne sich nicht mehr blicken lässt, werden nur 17 Grad erreicht. Die Front hat Potential für Regenfälle bis 20 mm. Sie zieht rasch durch, was bedeutet es muss für diese Mengen intensiv regnen. Ob und wie viel Niederschlag kommen wird ist dabei aber immer ein Glücksspiel.

Am Sonntag setzt sich ein Hoch durch. Es bleibt niederschlagsfrei mit maximal 20 Grad. In der ganzen Woche liegen die nächtlichen Temperaturen zwischen 10 und 5 Grad.