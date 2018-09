Unbekannter flutet erstes Stockwerk der Uniklinik Würzburg - Strom fällt aus

Für einen erheblichen Wasserschaden hat ein Unbekannter in der Uniklinik Würzburg gesorgt, berichtet die Polizei. Am Sonntagmorgen hatte er zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr eine Notfalldusche in der HNO-Klinik aktiviert. Erst circa 45 Minuten fiel Angestellten die massive Überschwemmung auf.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Größere Teile des ersten Stocks waren mit Wasser geflutet. Das Wasser bahnte sich seinen Weg und drang durch die Decke in das Erdgeschoss ein. Zeitweilig wurde die Stromversorgung unterbrochen und damit der Krankenhausbetrieb gestört.

Menschen kamen nicht zu Schaden, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.