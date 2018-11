Analoges Fernsehen wird bald abgeschaltet: So klappt die Umstellung auf digitalen Empfang

Im Fernsehmarkt von Wolfgang Rudloff in der Siechenstraße klingelt das Telefon seit Wochen nahezu ununterbrochen. Der Grund: Die älteste Fernsehtechnik, die noch genutzt wird, das analoge Kabelfernsehen, wird in Bamberg am 22. November abgestellt. Bis Anfang kommenden Jahres wird deutschlandweit auf digitales Kabelfernsehen (DVB-C) umgestellt. Was gilt es nun zu beachten?

Vor allem ältere Fernsehgeräte sind betroffen

"Vor allem ältere Menschen haben oft noch ältere Fernseher und sind von der Umstellung betroffen", sagt Rudloff. Denn Besitzer neuerer Geräte müssen keine Kosten durch die Umstellung fürchten. "Nur Leute mit Röhrenfernsehern und Geräten, die sieben Jahre oder älter sind, müssen umstellen", erklärt Rudloff.

Besitzer neuerer Geräte, die noch mit analogem Kabel fernsehen, müssen allerdings die Programme neu einstellen, wenn sie künftig über DVB-C schauen. Wem das zu umständlich oder kompliziert ist: Der Fernsehmarkt Rudloff und andere Händler bieten einen Einstellservice ab etwa 30 Euro an.

Receiver bringt bei alten Geräten wenig

Wer ein altes Gerät hat, kann sich entweder ein neues kaufen, oder seinen alten Fernseher mit einem Zusatzgerät, einem DVB-C-Receiver (deutsch: Empfänger) fit machen. Die Receiver kosten zwischen 40 und 120 Euro. Der Nachteil am zusätzlichen Gerät ist, dass der Nutzer eine zweite Fernbedienung herumliegen hat. Die ist in der Regel klein, was für ältere Menschen problematisch sein kann.

Teure Zusatzgeräte lohnen sich laut Rudloff in jedem Fall nicht: "Ältere Fernseher können die Auflösung, die durch teurere Receiver möglich gemacht wird, gar nicht ausstrahlen", erklärt er. Deshalb gilt: "Teure Receiver für alte Geräte sind Quatsch! Entweder man kauft einen neuen Fernseher, oder einen billigen Empfänger", rät Rudloff.

Die Verbraucherzentrale weist zudem daraufhin, dass in keinem Fall ein neuer Vertrag mit dem Kabelanbieter nötig ist auch wenn viele Anbieter ihren Kunden zu neuen, meist teureren Verträgen raten. Hier ist Vorsicht geboten.

"Schrottpreise": Kunden sind selbst schuld

Neue Fernseher seien laut Rudloff derzeit besonders billig zu haben, schon ab etwa 200 Euro - was allerdings auch zu Problemen führt: "Wir haben sehr viele Geräte verkauft. Nun haben die Hersteller kaum noch welche lieferbar, spätestens im Dezember wird es zu Lieferengpässen kommen", meint Rudloff.

Die derzeitigen "Schrottpreise", so Rudloff, seien darauf zurückzuführen, dass viele nur noch im Internet einkaufen. "Das macht es für die Händler vor Ort immer schwieriger", sagt Rudloff.

Umstellung auf digitales Kabelfernsehen: so geht's

Kostenfrei In den meisten Fällen kostet die Umstellung auf digitales Kabelfernsehen nichts. Sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die großen Privatsender sind digital ohne Aufpreis zu empfangen. Heutige Fernseher haben das Empfangsteil (DVB-C) zudem in der Regel bereits integriert.

Hardware Wer kein digitales Empfangsgerät (Fernseher mit DVB-C-Tuner bzw. Kabelreceiver) besitzt, kann seinen alten Fernseher mit einem Receiver für digitales Kabelfernsehen fit machen. Die Geräte gibt es ab etwa 40 Euro. Vertrag Auch wenn Medienberater der Kabelnetzbetreiber oft zum Abschluss eines neuen und meist teureren Kabelvertrags raten: Das ist nicht notwendig!

Sortierung Mit der Abschaltung des analogen TV-Programms werden auch die digitalen Sender neu sortiert. Somit sind auch diejenigen betroffen, die ihr Fernsehprogramm bereits digital empfangen. Es muss ein neuer Sendersuchlauf gestartet werden. Die Programme können auch von Fernsehhändlern eingestellt werden, das kostet etwa 30 Euro.

Mehr Sender Mit der Umstellung auf DVB-C steigt die Anzahl der empfangbaren Programme.

Radiosender Mit dem analogen Kabelanschluss konnten auch Radioprogramme empfangen werden. Das wird nach der Umstellung so nicht mehr funktionieren. Auch hierfür gibt es aber Zusatzgeräte.