Trügerische Trockenheit in Franken: Doch schon bald kommen die neuen Regenschauer

Die Wetterlage in der Region - Franken erwarten neue Regenschauer:

Auf die heftigen Regenfälle in Frankens Regionen, die 40 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter gebracht haben, folgen nun kurzeitige Sonnenstrahlen und Trockenheit. In einigen Teilen Frankens sickert das Wasser allerdings nur langsam ab: So haben Ortschaften in der Fränkischen Schweiz oder der Hersbrucker Schweiz mit dem Boden zu kämpfen. Dort wurden teilweise die Hochwasser-Meldestufe 1 beziehungsweise 2 ausgerufen.

Das Wetter in Franken: Der Dienstag wird wechselnd bewölkt

Wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach berichtet, wird es am Dienstag (4. Dezember 2018) bewölkt. Ab dem Mittag bleibt es trocken, nachmittags heitert es zeitweise sogar auf. Im Schnitt liegen die Temperaturen bei acht Grad Celsius.

Auch am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt und für wenige Stunden kommt die Sonne raus. Die Temperaturen bleiben bei acht Grad und es weht ein schwacher Wind aus Südosten.

Donnerstag: Die Regenschauer kehren zurück

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6. Dezember 2018) wird es allerdings wieder nass in Franken. Laut Stefan Ochs soll es bis Sonntagabend (9. Dezember 2018) durchregnen. "Es werden Mengen von rund 40 Litern pro Quadratmeter erwartet", so Ochs. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei elf Grad Celsius.

Anfang nächster Woche erwartet der fränkische Wetterexperte einen Kälteeinbruch: Kaltluft aus Nordeuropa stößt auf die Region und könnte für Frost und Temperaturen im Minusbereich sorgen. tu

