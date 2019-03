Tristes, regnerisches Wetter: Unsere Tipps für das Wochenende in der Region

Regenwetter in der Region - was stellt man da am Wochenende an? In Franken gibt es dutzende Indoor-Aktivitäten für Groß und Klein - inFranken.de hat sie gesammelt.

Wellness: Das sind schöne Thermen in Franken

Einfach mal die Seele baumeln lassen und entspannen? Dann sind Sie in der Thermen Frankens genau richtig. Hier können sich ihre Muskeln entspannen, ihr Kreislauf kommt in Schwung und die Gelenke werden gepflegt.

Ob Solebecken, Whirpool, Sauna oder Dampfbad - die Region bietet für Jung und Alt Möglichkeiten.

Shoppen: Die Outlets in der Region

Party & Feiern - hier in der Region geht die Party ab

Essen gehen: Das sind die Favoriten unserer Leser