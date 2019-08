Die Wetteraussichten für Franken: Die Woche beginnt trist, Wolken bedecken den Himmel über den fränkischen Regionen. Am Montag (5. August 2019) und Dienstag ist die Regenwahrscheinlichkeit zudem hoch. Am Montagabend liegt die Wahrscheinlichkeit beispielsweise im mittelfränkischen Nürnberg bei 90 Prozent, wie wetter.com berichtet. Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern in Franken.

Regen und Gewitter: Ungemütlicher Wochenstart in Franken

Der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs warnt ebenfalls vor Unwettern: "Am Montag und Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit Regenschauern und Gewittern. Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre steigt deutlich an." Zudem kann es lokal zu heftigem Platzregen kommen. Unabhängig davon bleibt es warm: Die Temperaturen in der Region bewegen sich zwischen 25 und 28 Grad Celsius.

Der Wetterdienst warnt für den kompletten Süden Deutschlands vor Unwettern am Dienstag (6. August 2019). Insbesondere in der Mittagszeit kann es zu Gewittern kommen, die von Frankreich in die Region ziehen. Auch wetter.com geht von einer hohen Unwetter-Gefahr aus. Dabei sei vor allem die Süd-Ost-Hälfte Deutschlands betroffen, heißt es in einer Vorhersage der Meteorologen.

Hitze: Ab Donnerstag wird es schwül

Stefan Ochs zufolge, zieht am Mittwoch kurzfristig eine Kaltfront in Richtung Franken. Diese erhöht das Risiko für Gewitter zusätzlich. Die Temperaturen kühlen jedoch lediglich auf eine Höchsttemperatur von 24 Grad Celsius ab. Ab Donnerstag (8. August 2019) soll es schwül werden: Dabei kann es erneut zu ausgiebigen Regenfällen kommen. Diverse Meteorologen erwarten für das Wochenende 30 Grad Celsius.

