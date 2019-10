Traktor-Aufbau bohrt sich durch Lkw-Frontscheibe - dramatischer Unfall auf Staatsstraße

Am Freitagvormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2245, an der Einmündung bei Oberhegenau, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Lastwagen. Der 69-jährige Fahrer des Traktors wollte an der Einmündung von Oberhegenau kommend nach links in die Staatsstraße Richtung Colmberg abbiegen und übersah dabei einen Richtung Oberdachstetten fahrenden Lkw.

Aufbau durchschlägt Frontscheibe

Dessen Fahrer, ein 69-jähriger Mann aus Rügland, kam glimpflich davon, denn bei dem Zusammenstoß durchschlug der Frontaufbau des Traktors die Windschutzscheibe des Lkw und verfehlte den Mann nur knapp. Der Traktor kippte durch die Wucht des Aufpralls um und kam auf der Seite auf der Staatsstraße zum Liegen.