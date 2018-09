Am Nachmittag ereignete sich auf einer Ortsverbindungstraße im Kreis Lichtenfels der erste tödliche Unfall. Ein junger Mann rutsche in den Gegenverkehr und erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Einige Stunden später kam es auf der B470 zwischen Forchheim und Ebermannstadt zu einem weiteren tragischen Unfall: Ein 16–Jähriger stürzte mit seinem Motorrad. Eine 21-jährige Autofahrerin, die in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem Jugendlichen nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige starb trotz aller Bemühungen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle.